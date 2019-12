22/12/2019 a las 06:00

Sigue sin levantar cabeza el Tudelano, que acumula siete jornadas sin vencer tras caer derrotado con polémica ante un Salamanca CF que triunfó por primera vez bajo el mando de Aitor Larrazabal. Dominó durante grandes tramos del encuentro el cuadro comandado por Lumbreras, pero dos penaltis transformados por Ubis y Hugo Díaz en el segundo periodo fueron una losa demasiado pesada para un equipo tan falto de confianza.

El hambre y la necesidad de puntos parecieron espolear a los charros, que en dos minutos se estrellaron en el larguero y rozaron el gol. Se le acabó muy pronto el intercambio de golpes a un Salamanca que desapareció con el paso de los minutos y mostró una preocupante falta de ideas, hasta el punto de acabar por convertirse la cita en un monólogo visitante.

Los minutos iniciales de la reanudación de nuevo recuperaron la versión ambiciosa de un Salamanca que a los cinco minutos se encontró con el primer regalo en forma de penalti de Olivas. Ubis controló un balón en el área, se revolvió y su disparó lo interceptó el central con la mano.

Esta vez, el punta no perdonó desde los once metros. El golpe dejó grogui al Tudelano, inseguro en todas las líneas y que prácticamente no volvería a pasar de la medular. Olivas cometió un nuevo penalti, esta vez por derribo sobre Carpio, que convirtió Hugo Díaz. Fue la sentencia a una tarde a la que pareció ponerle suspense Diego Suárez, tras una asistencia en forma de mal despeje de Sotres, pero apenas sucedería nada más en las áreas.

Salamanca CF 2. Sotres, Carpio, One, Borja López, Adrián Crespo, Sergio Molina, Álex Serrano, Álex Tirlea (Ángel Sánchez, m.76), Altube (Chiapas, m.85), Amaro, Ubis (Hugo Díaz, m.60).

Tudelano 1. Pagola, Diego Cortés (Zamorano, m.71), Delgado, Olivas, Zabaleta, Ángel López, Lázaro, David Soto (Luis Jiménez, m.83), Miguel (Edson Torres, m.71), Diego Suárez, Obi.

Árbitro. González del Campo López (Comité castellano-manchego). Amonestó al local Sergio Molina y a los visitantes Zamorano, Lázaro y Olivas.

Goles. 1-0 (m.50): Ubis (p). 2-0 (m.69): Hugo Díaz (p). 2-1 (m.78): Diego Suárez.

Incidencias. 5.500 espectadores en el Helmántico.

