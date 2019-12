Actualizada 16/12/2019 a las 14:06

El Real Madrid y el Atlético de Madrid no tuvieron demasiada suerte en el sorteo de octavos de la Liga de Campeones de este lunes e iniciarán las rondas decisivas ante el Manchester City y el Liverpool ingleses, mientras que el FC Barcelona y el Valencia tendrán rivales italianos con el Nápoles y el Atalanta respectivamente.



El bombo no fue amable con ninguno de los dos equipos madrileños, que ya sabían que lo más seguro es que el sorteo de Nyon (Suiza) les deparara un rival de mucha entidad salvo que les tocase el Leipzig alemán, el teórico más débil de los primeros de grupo y que fue a parar al actual subcampeón, el Tottenham de José Mourinho.



Sin embargo, dentro de los escalones de peligrosidad, probablemente el actual campeón, en un gran estado de forma, y el conjunto 'citizen' despertaban más peligro respecto a los otros posibles oponentes como Bayern, Juventus o PSG. Al final, el sorteo dejó dos duelos que se perfilan tremendamente eléctricos y con estilos de juego diversos.



El Real Madrid, 13 veces campeón de Europa, tendrá un inicio empinado en su intento de reconquistar su trono perdido. El potente Manchester City de Pep Guardiola es uno de los conjuntos más potentes del Viejo Continente, aunque no se refleje por lo sucedido este año en la Premier League ni por su historial en la Liga de Campeones.



Los 'citizens', que contarán con la ventaja de la vuelta en el Etihad Stadium, no han pasado de los cuartos de final del torneo desde el aterrizaje del técnico de Santpedor, con decepciones en sus tres temporadas ante el Mónaco, Liverpool y Tottenham.



El catalán eliminó al conjunto madridista en las tensas semifinales de 2010-11 cuando dirigía al FC Barcelona, pero cayó en las de 2013-14 cuando entrenaba al Bayern de Múnich alemán, perdiendo los dos partidos por 1-0 y 0-4. Ahora, intentará ratificar su candidatura dejando fuera a los de Zinédine Zidane, que se medirán a un equipo domina la filosofía conocida de su entrenador y con mucho poderío de mediocampo hacia delante gracias a jugadores como Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Raheem Sterling o Sergio Agüero.



El City no ha empezado bien en la Premier y ya se encuentra sorpresivamente a 14 puntos del líder Liverpool, lo que podría hacerle reservar energías para una eliminatoria que puede servirle al equipo inglés de revancha de las semifinales de la temporada 2015-16, donde cayó eliminado por un global de 1-0.



Tampoco le fueron bien las cosas al Atlético de Madrid en este sorteo, ya que los de Diego Pablo Simeone se enfrentarán al Liverpool, defensor del título y que se encuentra en una posición similar a la del City, aunque por circunstancias inversas.



Los 'reds' podrían aprovechar su amplio dominio en su torneo doméstico para llegar con todas sus fuerzas intactas a una eliminatoria que se presenta eléctrica entre dos estilos donde la intensidad es la seña de identidad tanto del 'Cholo' como de Juergen Klopp, que volverán al Wanda Metropolitano, donde el año pasado se coronaron campeones.



El senegalés Sadio Mané y el egipcio Mohamed Salah son las principales amenazas de un Liverpool cuyo actual estado de forma es muy bueno y al que nadie ha ganado a doble partido en las dos últimas ediciones, donde ha jugado las dos finales de la máxima competición. Su verticalidad examinará a una de las mejores defensas del Viejo Continente y a un equipo que espera mejorar su rendimiento, sobre todo ofensivo, para afrontar con todas las garantías este cruce.



MESSI VISITARÁ LA 'CASA' DE MARADONA



Y sin la Premier fue para el Real Madrid y el Atlético, la Serie A será la que mida al FC Barcelona y al Valencia, más agraciados porque evitaron al Chelsea, al Tottenham y al Borussia Dortmund, en teoría lo más peligrosos.



El conjunto culé empezará los cruces como favorito ante un Nápoles que anda actualmente alicaído y con el simbolismo especial que supondrá la visita de Leo Messi a una ciudad que idolatra al otro gran '10' argentino, Diego Armando Maradona.



Octavo a 18 puntos de la Juventus en la Serie A y ya sin Carlo Ancelotti en el banquillo, sustituido por Gennaro Gattuso, los blaugrana tendrán que salir en primer lugar airosos de San Paolo para dejar fuera a un rival que tiene su mayor peligro en su ataque con jugadores como Dries Mertens, Lorenzo Insigne, Arkadiusz Milik o el 'Chuky' Lozano, además del centrocampista español Fabián Ruiz.



Finalmente, el Valencia también tuvo fortuna y ve más cercano poder meterse entre los ocho mejores de Europa por primera vez desde la temporada 2006-07 al tocarle en liza un Atalanta del que tampoco se debe fiar.



El equipo de Bérgamo, debutante en la competición, dio la sorpresa al clasificarse pese a perder sus tres primeros partidos y ya en el fútbol italiano en los últimos años ha dado un paso adelante, gracias sobre todo al buen hacer de su técnico Gian Piero Gasperini, que tiene muy bien trabajado a un equipo sin grandes figuras.



Por otro lado, del resto de emparejamientos sobresale el duelo entre el Chelsea inglés y el Bayern alemán, reedición de la final de 2012 que ganaron los 'blues', o el atractivo Dortmund-PSG, que significará el reencuentro de Thomas Tuchel con su antiguo equipo. La Juventus de Cristiano Ronaldo será favorita ante el Lyon francés y el Tottenham se verá las caras con el Leipzig.



Los partidos de ida de las eliminatorias de octavos de final del máximo torneo continental están previstas para disputarse los días 18-19 y 25-26 de febrero y los de vuelta, para el 10-11 y 17-18 de marzo.



EMPAREJAMIENTOS DE LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA CHAMPIONS



Borussia Dortmund (ALE) - PSG (FRA).

REAL MADRID (ESP) - Manchester City (ING).

Atalanta (ITA) - VALENCIA (ESP).

ATLÉTICO DE MADRID (ESP) - LIVERPOOL (ING).

Chelsea (ING)- Bayern (ALE).

Olympique Lyon (FRA) - Juventus (ITA).

Tottenham (ING) - Leipzig (ALE).

Nápoles (ITA) - FC BARCELONA (ESP).

HORARIOS Y FECHAS

- Ida (18, 19, 25 o 26 de febrero de 2020)

Borussia Dortmund-París Saint Germain

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Valencia

Atlético Madrid-Liverpool

Chelsea-Bayern Múnich

O. Lyon-Juventus Turín

Tottenham-Leipzig

Nápoles-Barcelona

- Vuelta (10, 11, 17 o 18 de marzo de 2020)

PSG-B. Dortmund

Manchester City-Real Madrid

Valencia-Atalanta

Liverpool-Atlético Madrid

Bayern Múnich-Chelsea

Juventus Turín-O. Lyon

Leipzig-Tottenham

Barcelona-Nápoles

