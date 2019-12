Punto final a la aventura mexicana de Samuel Goñi Villava

12/12/2019 a las 06:00

Hace unos días que el futbolista tudelano Samuel Goñi Villava puso fin a su aventura mexicana. Una aventura que comenzó en enero de este año y que le ha mantenido lejos de su ciudad de adopción -nació en Marcilla-, Tudela, todo este 2019. Y es que en México no hay una liga tan larga como la de España, sino que, tal y como explica Goñi, se divide en dos competiciones. Una va de enero a mayo y la otra empieza en agosto y acaba en diciembre. No obstante, esta no ha sido la única experiencia que

