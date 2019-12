Messi consigue su sexto Balón de Oro

Actualizada 02/12/2019 a las 23:25

El delantero argentino del FC Barcelona, Leo Messi, fue reconocido este lunes con el 'Balón de Oro', trofeo que concede la revista deportiva francesa 'France Football' para reconocer al mejor futbolista del año y sexto que conquista en su carrera el de Rosario. De este modo, la 'Pulga' es de nuevo el más laureado en la historia de este galardón, donde vuelve a tomar la delantera respecto al portugués Cristiano Ronaldo (Juventus), con el que estaba empatado a cinco desde el año 2017.

El rosarino recibió el trofeo de manos del croata Luka Modric, ganador el año pasado. Las votaciones de los 211 periodistas especializados de la publicación francesa volvieron a apostar en esta ocasión por el rendimiento futbolístico más que por el número o importancia de los títulos ganados, donde podría tener ventaja el central holandés del Liverpool, Virgil van Dijk, clave para que los 'reds' ganasen la Liga de Campeones, el título de más relevancia mediática en este año.

En cambio, no fue en este sentido el mejor año del '10', de nuevo a las puertas de la final de la Champions, eliminado precisamente en las semifinales por el conjunto inglés, y que se tuvo que conformar sólo con el título de LaLiga Santander. A nivel personal añadió también una nueva Bota de Oro, la sexta, como máximo goleador de las ligas europeas al anotar 36 goles. Pero lo que no cambió fue su impacto en el terreno de juego y sus actuaciones a lo largo de este 2019, siendo una vez más protagonistas de grandes jugadas y goles al alcance de muy pocos.

En este 2019 lleva hasta el momento 41 goles y 17 asistencias. Todo ello le sirvió para recuperar el trono de este reconocimiento, que le había sido esquivo desde el 2015 y que desde entonces había premiado al Real Madrid y su era dominadora en Europa con los dos trofeos para Cristiano Ronaldo (2016 y 2017), que le había alcanzado en el palmarés, y Luka Modric (2018). Además, Messi completó este lunes en París su doblete ya une este premio al 'The Best', que le fue concedido el pasado 23 de septiembre y que otorga la FIFA a través de las votaciones de los seleccionadores y los capitanes de las selecciones nacionales.

Ya en 2009 ganó ambos trofeos cuando el del máximo organismo se llamaba FIFA World Player. El argentino se toma así también su particular revancha tras lo sucedido en 2018, donde pese al doblete Liga-Copa, la eliminación en cuartos de la Champions ante la Roma y la floja actuación con Argentina (octavos) en el Mundial de Rusia, provocó que no estuviese ni siquiera en el podio de los dos galardones, finalizando quinto en las dos votaciones.

CRISTIANO SE MANTIENE EN EL PODIO

Tras Messi, el podio del trofeo de 'France Football' lo completaron Virgil van Dijk, cuyo gran 2019 sólo ha sido finalmente reconocido con el premio de Mejor Jugador de la UEFA, y el delantero portugués Cristiano Ronaldo. Pese a que había informaciones que el de Madeira se quedaría fuera de los tres primeros por primera vez desde 2010, finalmente, y pese a un año no excesivamente fructífero, el primero con la 'Juve', donde sólo ganó el 'Scudetto' y con la que tampoco pudo brillar en la Champions (cuartos), además de tampoco haber arrancado en esta recién iniciada campaña, continuó siendo considerado entre los mejores del mundo. El resto de las diez primeras posiciones las completaron el senegalés Sadio Mané (Liverpool), el egipcio Mohamed Salah (Liverpool), el francés Kylian Mbappé (PSG), el brasileño Alisson (Liverpool), el polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich), el portugués Bernardo Silva (Manchester City) y el argelino Riyad Mahrez (Manchester City).

MEGAN RAPINOE, BALÓN DE ORO FEMENINO

La estadounidense Megan Rapinoe ha conquistado el Balón de Oro femenino 2019 y releva como mejor jugadora del año a la noruega Ada Hegerberg, que el año pasado se hizo con la primera edición del trofeo. La futbolista del Reign FC de la National Women's Soccer League (NWSL) comandó como capitana el impecable camino de la selección estadounidense en el Mundial de Francia, donde las de Jill Ellis, ya exseleccionadora de las americanas, se coronaron campeonas en una final contra Países Bajos en la que Rapinoe fue designada 'MVP' del partido. De esta manera, hace doblete tras ser nombrada también en septiembre mejor jugadora de 2019 en los Premios The Best de la FIFA. "Lamento no haber podido viajar a París, me habría encantado. Felicidades al resto de nominadas, no me puedo creer que sea la ganadora. Ha sido un año increíble en el fútbol femenino; todas somos importantes", manifestó en un vídeo emitido durante la gala.

"Muchísimas gracias a mis compañeras, a mis entrenadores, a la federación por todo su apoyo, por permitirme ser quien soy y hacer lo que hago en el campo y ser quien soy fuera del campo. Gracias a mi novia, te quiero mucho, gracias por tu apoyo; a mi familia, a mis amigos. No tengo suficientes gracias ni suficiente amor para agradeceros todo lo que hacéis por mí", concluyó. Rapinoe lideró un podio en el que le acompañaron la inglesa Lucy Bronze, campeona de Europa con el Olympique de Lyon, y su compatriota Alex Morgan, del Orlando Pride y que también cierra un gran año en el que se proclamó campeona mundial.

DE LIGT Y ALISSON

Por otro lado, el holandés Matthijs de Ligt ha conquistado el Trofeo Kopa, que premia al mejor futbolista de menos de 21 años del mundo. De esta manera, el neerlandés recoge el cetro del delantero francés del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, ganador de la primera edición del galardón y que este año no pudo optar a repetirlo porque este mismo año cumple los 21 -el 20 de diciembre-. De Ligt, decimoquinto en la general del premio, se ha coronado con los votos de los ganadores históricos del Balón de Oro, que son los que deciden al mejor joven del curso.

El brasileño Alisson Becker ha recibido el primer Trofeo Yashin como mejor portero del año. En el podio le acompañaron el titular del FC Barcelona, el alemán Marc-André Ter Stegen, que fue segundo, y el también brasileño Ederson Moraes (Manchester City). "Es un honor estar aquí con estos enormes jugadores, tanto hombres como mujeres. Me gustaría dar las gracias a mi mujer, a mis padres, que están en Brasil, y a Dios; me ha dado la oportunidad de ganar la Champions. No me siento afortunado, sino bendecido", explicó Alisson.

