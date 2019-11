15/11/2019 a las 06:00

La victoria de la Peña Azagresa en Fraga por 0 a 1 en la primera ronda de la Copa del Rey no dejó indiferente a nadie. En el pueblo no se hablaba el jueve de otra cosa. Que un equipo tan modesto como éste haya conseguido llegar hasta aquí, es un hecho más que histórico. En la Peña Azagresa, los jugadores, directivos y aficionados son gente de casa, humilde y trabajadora.



Casi el cien por cien de la plantilla es de Azagra. Y el que no lo es, está estrechamente vinculado a l

