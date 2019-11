Valencia-R.Madrid y Barça-Atlético, semifinales de la Supercopa en Arabia Saudí

Actualizada 11/11/2019 a las 17:28

Valencia-Real Madrid y Barcelona-Atlético de Madrid serán las semifinales de la Supercopa de España, que se disputará en Yeda (Arabia Saudí), según el sorteo celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La primera semifinal se disputará el miércoles 8 de enero entre valencianistas y madridistas, la segunda el jueves 9 entre azulgranas y atléticos, y la final el domingo 12 de enero.

El estadio Rey Abdullah de Yeda en Arabia Saudí será el escenario de la Supercopa, la primera que se jugará en enero con formato de final a cuatro, y las mujeres podrán acceder a los partidos libremente y sin restricciones, de forma que no habrá zonas limitadas para ellas.



Fuentes de la Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmaron la elección de Yeda por suponer una fuerte oferta económica y también una oportunidad de utilizar el fútbol "como efecto de cambio".



La Supercopa es la única competición española que puede disputarse fuera del país, de acuerdo a las directrices de la FIFA, y la RFEF ya aprobó modificar el formato de la misma y que se jugara en el extranjero.



Barcelona y Atlético de Madrid participarán por ser los dos primeros clasificados de la Liga 2018-19, el Valencia, como campeón de la Copa del Rey, y el Real Madrid por ser el semifinalista de Copa con mejor historial, al ser el conjunto azulgrana el actual subcampeón del torneo copero.



"Era una competición obsoleta, generaba pérdidas y se había convertido en un problema. Era esto o que desapareciera", sostuvieron las mismas fuentes para defender los cambios.



Esta decisión "meditada" implica un acuerdo por tres temporadas con la Federación de Arabia Saudí, que será beneficioso tanto para los clubes participantes como para el resto del fútbol no profesional, ya que lo que la RFEF ingrese se destinará a éstos.



Sin facilitar las cifras concretas, por el acuerdo de confidencialidad entre el organismo español y la Federación de Arabia, el traslado de la Supercopa a Yeda puede reportar unos 120 millones de euros en tres años al fútbol español. La mitad para la RFEF y la otra mitad para los clubes, aunque las cifras de éstos se harán según un ránking elaborado por méritos deportivos históricos en competiciones nacionales y continentales.



La diferencia horaria -dos horas actualmente-, la duración del viaje que tendrán que hacer los equipos y también su público y el hecho de que todos hayan jugado en Arabia han sido otros dos factores que han pesado en la elección del estadio de Yeda.



El recinto tiene capacidad para 62.000 espectadores, la previsión es que la temperatura en esas fechas sea de unos 20 o 22 grados y la RFEF ha pedido "condiciones de Liga de Campeones" para la estancia y entrenamientos de los equipos, además de esperar buena afluencia de público.



Sobrepasar las fronteras nacionales, en un momento en el que el fútbol español va a optar organizar el Mundial de 2030, ha sido otro argumento de peso para llevar la Supercopa a Arabia, decisión que no va contra las recomendaciones de la FIFA y la UEFA.



"La UEFA insistió en que si se iba a un país con limitaciones se usara el fútbol como integración. Desde Arabia Saudí se nos da la posibilidad de participar en una transformación social", precisaron fuentes federativas que insistieron en el acuerdo cerrado también con la Federación de Arabia para supervisar la puesta en marcha de una competición íntegramente femenina" en este país, sede hace un año de la Supercopa de Italia, de otros amistosos de fútbol y de competiciones de otros deportes como tenis o el Rally Dakar.

Selección DN+