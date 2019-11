El Valencia tumba a un combativo Granada en un intenso segundo tiempo

09/11/2019 a las 18:20

El Valencia se llevó los tres puntos en juego ante el Granada (2-0) gracias a los goles de Daniel Wass y Ferran Torres, este último en el tiempo añadido, en un intenso segundo tiempo en el que los locales fueron mejores que un combativo rival que careció de mordiente ofensiva.



El Valencia volvió a repetir el guión de buena parte de los partidos del presente curso y, tras una primera parte discreta, jugó una segunda mitad más intensa y efectiva con la que logró doblegar al Granada.



Sin que ninguno de los dos equipos lograse hacerse con el mando del partido, fue el Valencia el que más se asomó por el área rival en el primer cuarto de hora, aunque sin poder materializar sus ocasiones.



A pesar de que el Granada intentaba controlar el juego, no lograba sacar rentabilidad a la posesión del balón porque el Valencia recuperaba con rapidez la pelota para salir a la contra con cierta peligrosidad.



El partido alcanzó la media hora de juego con las fuerzas muy equilibradas, aunque con el Valencia con algo más de presencia ofensiva ante un rival bien posicionado que apenas concedía oportunidades.



En el minuto 35 los problemas de lesiones en el Valencia volvieron a vivir un nuevo capítulo y Kondogbia se veía obligado a salir del campo. Entró el lateral Jaume Costa, mientras que Wass se desplazó desde el lateral al centro del campo para ocupar el puesto del francés.



En la recta final del primer tiempo, el Valencia merodeó la con más peligro la meta de Rui Silva, que en el tiempo añadido tuvo un destacada intervención ante un buen disparo de Wass desde lejos que ponía fin a una primera mitad sin apenas juego.



Los problemas físicos obligaron de nuevo a los cinco minutos del segundo tiempo a Albert Celades a hacer otro cambio y fue Rodrigo Moreno el que se retiró con molestias y dio paso al francés Kevin Gameiro.



El Valencia, por mediación de Parejo, marcó en el minuto 55, pero tras dar por válido el gol el árbitro en primera instancia, finalmente lo anuló tras consultar el VAR al considerar que un fuera de juego posicional de Maxi Gómez restaba visión al guardameta visitante.



Aunque el Granada había salido centrado en el segundo tiempo, el gol anulado alteró el partido. El Valencia estaba mejor, pero con demasiada prisa en el manejo del balón y aunque no creaba ocasiones muy claras sus aproximaciones generaban sensación de peligro.



El acoso valencianista tuvo su recompensa. En el minuto 73, un centro de Gameiro al área que no acertó Maxi Gómez a rematar fue controlado con el pecho por Wass, que batió a Rui Silva, si bien el gol volvió a tener el suspense del VAR, pero con final feliz para los locales.



Tras el gol, el Granada se abrió en busca del empate y era el Valencia el que esperaba en su campo con la intención de cazar un contragolpe con el que liquidar el partido.



Así llegó su segundo gol en el tiempo añadido por mediación de Ferran Torres, si bien antes el árbitro anuló otro por fuera de juego a los valencianistas.



