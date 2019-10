Actuaciones de los jugadores navarros en el extranjero, Primera y Segunda

22/10/2019 a las 06:00

EXTRANJERO

Azpilicueta (Chelsea)

Fue titular en el triunfo 1-0 contra el Newcastle.

Berenguer (Torino) No fue convocado contra el Udinese.

Iñaki Astiz (Legia) Vio desde el banquillo la victoria (2-1) contra el Lech.

Jon Erice (Vancouver) Fue suplente contra el Real Salt Lake. Derrota 0-1.



PRIMERA

Monreal (Real Sociedad) Titular en el triunfo 3-1 contra el Betis.

Merino (Real Sociedad) Fue uno de los destacados. Salió de inicio.

Aihen Muñoz (Real Sociedad) Estuvo en el banquillo.

Remiro (Real Sociedad) Saltó a la titularidad.

Muniain (Athletic) Jugó todo el partido en el 1-1 en San Mamés contra el Valladolid.

San José (Athletic) No fue convocado una vez más.

Raúl García (Athletic) Fue titular. Indispensable para Garitano.

Williams (Athletic) Marcó el gol de los vizcaínos.

Sancet (Athletic) Presenció el partido desde el banco.

Arbilla (Éibar) Fue titular en el 0-3 ante el Barcelona.

Eraso (Leganés) Jugó todo el partido en la derrota contra el Getafe.



SEGUNDA

Aitor Buñuel (Racing) Titular en el 3-3 en Tenerife.

Paris Adot (Alcorcón) Estuvo en el banquillo en el 2-2 contra el Almería.

Antonio Otegui (Numancia) Jugó 45 minutos contra la Ponferradina (1-1).

Kako Sanz (Numancia) Disputó 7 minutos.

Cantero (Lugo) Jugó todo el encuentro en el triunfo (3-2) contra el Huesca.

Isma López (Tenerife) No fue citado para el choque contra el Racing.

Eguaras (Zaragoza) Disputó todo el encuentro contra el Mirandés. Derrota 1-2 en La Romareda.

Javi Ros (Zaragoza) Jugó 21 minutos.

LA FIGURA

Javi Martínez (Bayern) Volvió a la titularidad, por primera vez en la temporada de la Bundesliga, para disputar todo el encuentro contra el Augsburgo (2-2).

