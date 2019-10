El padre de Jovic defiende a su hijo, un "patriota"

Actualizada 15/10/2019 a las 18:09

El padre del delantero del Real Madrid Luka Jovic, Milan Jovic, declaró este martes 15 de octubre sobre la ausencia del jugador de la convocatoria de la selección serbia en los partidos de octubre, por supuestos desacuerdos con el seleccionador, que "jugar en el equipo nacional es un sueño" para su hijo y que éste es "un patriota".

"Las buenas cosas se olvidan rápido", declaró Milan Jovic a la versión electrónica del diario serbio Alo.

Explicó que el pasado verano, poco después de convertirse en jugador del Real Madrid, el delantero jugó lesionado con la selección sub 21 de Serbia en el campeonato europeo, a pesar de las advertencias de su padre de que las cosas se podían complicar.

"No quería escucharme. Me dijo: 'Papi, jugaré para el equipo nacional aunque sea con una pierna si es necesario. Ahí están mis compañeros, no quiero dejarlos'. Estoy seguro de que nadie más lo habría hecho si estuviese en su situación", indicó Milan Jovic.

El delantero del Real Madrid abandonó la selección durante una concentración en septiembre pasado, antes del partido de clasificación para la Eurocopa 2020 contra Luxemburgo, al alegar una lesión.

Según Alo, fue por ese motivo por el que el seleccionador, Ljubisa Tumbakovic, no lo convocó para un amistoso contra Paraguay y un duelo de clasificación para la Eurocopa contra Lituania este octubre.

Hace varios días, Tumbakovic confirmó en declaraciones a la prensa que Jovic había abandonado la concentración en septiembre y le informó al respecto mediante un mensaje.

"El me informó, pero no de forma directa, sino por un mensaje. Y entendía que su respuesta por mensaje necesitaba alguna explicación directa, con el seleccionador. Pero él no lo ha hecho. (...) Y si él estaba lesionado, eso tienen que establecerlo los médicos, no yo", dijo Tumbakovic.

El padre de Jovic aseguró que "la selección es un sueño" para su hijo, que "es un gran serbio".

"Le gusta jugar para la selección y la camiseta con el escudo nacional es sagrada para él. No me gusta que esta situación esté en el foco, que se le mencione en un contexto negativo, no se lo merece. (...) El es patriota, lo hemos educado bien y creo que como familia no hemos hecho nada que sea para una condena", dijo Milan Jovic.

Por otro lado, indicó que "el entrenador siempre tiene la razón".

"Si Luka está equivocado, los dos deben conversar. Es verdad que no ha elegido el mejor momento de irse, el momento en que la selección lucha por clasificarse para la Eurocopa. Estoy seguro de que nunca dejará la selección, conozco a mi hijo como nadie", señaló.

"El deseo de cada serbio, Luka Jovic incluido, es que la selección participe en la Eurocopa", indicó Milan Jovic, y pidió que no se mire esta situación de forma dramática y negativa, y que no se armen escándalos de cualquier cosa que hagan los futbolistas.

Aseguró que su hijo se entrena mucho y espera con paciencia su oportunidad y un primer gol en el Real Madrid, en el que no ha tenido muchos minutos desde su llegada el pasado verano

Etiquetas Real Madrid

