Actualizada 02/09/2019 a las 11:01

Se enfrentaban en horario matinal el Beti Onak y el Cirbonero, dos equipos que venían de caer en sus anteriores partidos. La primera parte estuvo dominada por los de Cintruénigo, que propusieron un alto ritmo de juego y, aunque no generaron ocasiones de gol, exigieron un gran esfuerzo a los locales, que no consiguieron llevar peligro a la meta defendida por Julen Itxaso. En el minuto 30, un gran y lejano centro de Lumbreras fue cabeceado por Cacho, ante el que no pudo hacer nada el meta local Monreal. Tras el paso por vestuarios, el Beti Onak con gran esfuerzo consiguió meterse en el partido gracias también al gran gol de Tellería con un potente disparo. Santafé pescó un rechace tras una segunda jugada que adelantó a los riberos. Parecía que el 1-2 podía ser un golpe muy duro para los locales, pero en una preciosa jugada hilada desde atrás, el lateral izquierdo Óscar se plantó solo ante el portero y no perdonó. La ocasión más clara para deshacer el empate la tuvo el Beti Onak en el minuto 90, pero el marcador terminó en tablas.

Beti onak 2

Cirbonero 2

Beti Onak. Monreal, Ibarrola, Óscar Pérez, Gastón, Eransus, Letamendi (Urzaiz, m.86), Manero (Zabalegui, m.82), Torres, Izura, Tellería, Ceballos (Echechiquía, m.61).

Cirbonero. Itxaso, Celihueta, Lumbreras, Álvarez de Eulate, Del Río, Cacho, Martínez (Moreno, m.71), Garbayo (Montori, m. 65), Santafé, León, Rodríguez (Ayala, m.45).

Árbitro. Alejandro Morilla, auxiliado por Rafael Beunza y Javier Palomo. Mostró tarjeta amarilla a Torres, Letamendi, Izura, del Beti Onak; Rodríguez, Montori, Celihueta y Santafé, del Cirbonero.

Goles. 0-1 (m.30): Cacho. 1-1 (m.60): Echechiquía. 1-2 (m.78): Santafé. 2-2 (m.82): Óscar Pérez.

Selección DN+