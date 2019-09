El Beti Kozkor sufre para derrotar a la Peña Azagresa

Actualizada 02/09/2019 a las 08:59

Volvía la Tercera División al Miguel Sola que presentaba muy buena entrada. El partido fue vibrante e intenso con dos rivales que ofrecieron un juego radicalmente opuesto. Con una Peña que intentaba jugar siempre y un Beti Kozkor con un estilo de juego basado en aprovechar cada ocasión y defender a muerte hasta el último balón.

La Peña salió fuerte en esta primera parte, intentando buscar las bandas y combinar con los hombres más habilidosos. Pero quizá fruto de buscar siempre el toque, llegó el gol visitante en el minuto 12, obra del muy peligroso Echarri. En un balón dividido, recibía un pase y se plantaba solo delante de Álvaro, batiéndole con un disparo raso al palo. Durante esta primera parte la Peña tuvo dos ocasiones clarísimas en las botas de Pastor y en un disparo de Miguel al poste.

En la segunda parte, los amarillos intentaron subir la intensidad, pensando que quizá el físico no acompañaría a los visitantes durante todo el partido. Pero los rivales no desfallecieron y los cambios de refresco aguantaron. Durante estos 45 minutos, la Peña lo intentó de todas las maneras posibles, mientras que el Beti jugaba su partido con dos líneas casi inamovibles y balones largos buscando a Romeo. La Peña protestó muchísimo un penalti que parecía claro por manos de un defensa visitante. Se siguió intentando y hubo alguna ocasión a balón parado y otra de Gonzalo, que en el área no resolvió, pero el marcador ya no se movió.

Peña azagresa 0

Beti kozkor 1

Peña Azagresa. Álvaro, Virín, Izco, Gonzalo, Yeyu, Héctor, Pablo (Miguel, m.38), Pascual (Castillo, m.72), Pastor, Bicho (Unai, m.81), García.

Beti Kozkor. Buldáin, Martín, Pérez, Ramos, Laplana, Gascue, Valencia, Soroa, Echarri (Erice, m.62), Barberena (Romeo, m.60), Armendáriz (Baida, m.76).

Árbitro. Borja Munárriz Mateos. Amonestó por la Peña a Héctor, Izco, Virín y por el Beti Kozkor a Barberena y Echarri.

Gol. 0-1 (m.12): Echarri.

Selección DN+