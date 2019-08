El Barça sale malparado, el Atleti vuelve a ver a la Juve y Madrid y Valencia, con suerte

Actualizada 29/08/2019 a las 20:20

El FC Barcelona ha sido el equipo español más perjudicado este jueves en el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones, al quedar emparejado con Inter de Milán, Borussia Dortmund y Slavia de Praga, mientras que Real Madrid y Valencia han salido mejor parados; y el Atlético de Madrid tendrá que sudar en el grupo D frente a la Juventus.



Los de Ernesto Valverde tendrán como el año pasado el grupo más atractivo y exigente. El Barça tiene cada vez más cuentas pendientes con la 'Orejona', después de las eliminaciones contra la Roma y el Liverpool. Antes de pensar en los cruces, tendrán que pelear por liderar el Grupo D contra Borussia Dortmund e Inter Milán. Slavia Praga lo tendrá difícil, aunque es un equipo fuerte que el año pasado eliminó al Sevilla en la Liga Europa.



Tres grandes equipos y solo dos billetes a octavos. La cita con el Dortmund supondrá una visita siempre sonora al Signal Iduna Park y el regreso de Paco Alcácer al Camp Nou. El delantero español se pasó dos años en Barcelona sin apenas oportunidad y ahora inicia su segunda temporada en Alemania como referencia de los de Lucien Favre. El Dortmund, bien reforzado, comenzó el curso ganando la Supercopa de su país en un claro mensaje al Bayern.



Otro grande que quiere volver a saborear el éxito, tanto en su país como en Europa, es el Inter, de nuevo compartiendo la primera fase con el Barça. Bajo la dirección de Antonio Conte, el cuadro 'nerazzurri' ha tirado la casa por la ventana, por Lukaku y Alexis Sánchez, y con el carácter de Conte y un viejo conocido como Godín confía acercarse al Inter que tiene tres Copas de Europa.



Por su parte, el Real Madrid ha quedado encuadrado en el grupo A y jugará contra el Paris Saint-Germain -un duelo cargado de morbo por el futuro de Neymar y Keylor Navas, entre otros- Brujas y Galatasaray, éste último un equipo siempre incómodo por la dificultad de jugar en Turquía. En cualquier caso parece un grupo más amable que el del Barça.



Los de Zinédine Zidane, que quieren volver a brillar en Europa tras un año en blanco, tendrán al PSG como su principal piedra de toque. El cuadro francés con Mbappé, Cavani o el propio Neymar -a la espera de que se resuelva su futuro-, son una amenaza importante para que los merengues no jueguen con fuego. El Real Madrid eliminó hace dos temporadas al equipo galo en octavos de final.



De los otros rivales, el Brujas consiguió el billete durante este verano en la fase de clasificación y no debería suponer problemas para el 13 veces campeón de Europa. Los belgas fueron subcampeones de Liga la pasada temporada. En sus filas destaca Federico Ricca, viejo conocido de la afición española tras su paso por el Málaga.



Además, el Galatasaray completa un grupo que podía haber sido menos amable para los blancos. El cuadro dirigido por el sempiterno Fatih Terim cuenta en sus filas con jugadores como Steven Nzonzi, ex del Sevilla, Atalay Babacan, Selcuk Inan o el veterano portero uruguayo Fernando Muslera.



Por su parte, el Atlético de Madrid cayó en el grupo D junto a Juventus de Turín, su verdugo la anterior temporada, el Bayern Leverkusen, a quien ha eliminado en el último lustro camino a sus dos finales, y Lokomotiv de Moscú, el más débil de los cuatro. Los de Simeone no deberían tener problemas para superar la fase inicial de la 'Champions'.



Su principal escollo será el conjunto italiano, ocho veces campeón de forma consecutiva en su país, que acude reforzado para conseguir el gran objetivo de la 'Champions'. Los 'bianconeri' han fichado este verano a De Ligt, Cristian Romero, Danilo y al mítico Buffon, que vuelve a casa, entre otras llegadas a la capital piamontesa.



De los otros dos rivales, ni Leverkusen ni Lokomotiv deberían dar un dolor de cabeza a los rojiblancos, aunque el viaje a Rusia nunca es agradable, la capacidad del cuadro moscovita no tendría que inquietar al Atlético. Sin embargo, al experiencia ante el Qarabag de hace dos años es el mejor avisador para el equipo del 'Cholo' Simeone.



AMABLE SORTEO PARA EL VALENCIA



Por otro lado, el Valencia tuvo un sorteo amable, no como el pasado curso, que le dejó en el Grupo H con Chelsea, Ajax y Lille. Los de Marcelino tendrán duelos atractivos ante Chelsea y Ajax por estar en octavos siete años después. El cuadro 'che', envuelto en el traumático final de mercado por la posible marcha de Rodrigo y con la marejada institucional, tampoco puede bajar el nivel.



El Valencia del año pasado sin duda sería favorito ante un Chelsea sancionado por la FIFA y que no ha podido reforzar el proyecto de Frank Lampard. Los canteranos Mason Mount y Tammy Abraham son la esperanza londinense, aunque bastante trabajo tienen ya en la Premier en busca de quedar entre los cuatro primeros. Mientras, el Ajax, que ha perdido piezas clave como Frenkie de Jong o Matthijs de Ligt, de momento, parece complicado que repita su última participación.



El cuadro holandés, que se ha ganado el pase desde la previa, enamoró a media Europa llegando a semifinales la pasada temporada, haciendo gala de un juego vertical y atrevido. La fuga de talentos desafía a una escuela que no entiende de nombres sino de un estilo que Erik ten Hag demostró saber explotar. El Valencia, que partía desde el bombo 3, evitó por tanto rivales a priori más fuertes, con el Lille, subcampeón de Francia, completando el Grupo H.

COMPOSICIÓN DE GRUPOS:



GRUPO A: París Saint-Germain, REAL MADRID, Club Brujas, Galatasaray.



GRUPO B: Bayern Múnich, Tottenham, Olympiacos, Estrella Roja.



GRUPO C: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta.



GRUPO D: Juventus, ATLÉTICO MADRID, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moscú.



GRUPO E: Liverpool, Nápoles, Salzburgo, Genk.



GRUPO F: BARCELONA, Borussia Dortmund, Inter Milán, Slavia Praga.



GRUPO G: Zenit, Benfica, Olympique de Lyon, RB Leipzig.



GRUPO H: Chelsea, Ajax, VALENCIA, Lille.

Selección DN+