Solskjaer: "No tenemos ninguna oferta de ningún club por Pogba"

Actualizada 10/07/2019 a las 11:27

El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, aseguró que el club inglés no ha recibido "ninguna oferta de ningún club" por el mediocentro francés Paul Pogba, que este verano expresó su intención de buscar "nuevos desafíos".



"Los agentes hablan todo el rato. No tenemos ninguna oferta de ningún club por Pogba. Eso es todo lo que puedo decir sobre este asunto", aseguró el preparador noruego en rueda de prensa durante la pretemporada de los 'diablos rojos'.



Para el técnico, que afronta su primera temporada completa en el banquillo de Old Trafford, existe "una agenda" en los medios contra el Paul Pogba. "Es un tío superior, un gran profesional. Nunca ha habido problemas, tiene un corazón de oro", comentó.



Además, Solskjaer quiso zanjar cualquier polémica existente con el centrocampista francés y Jesse Lingard aseverando que "no hay problemas entre los chicos". "Se que estáis aquí para vender periódicos y vender historias, pero eso no es nada. Son profesionales", reflexionó.

"Jesse Lingard y Paul Pogba estaban dando un paseo y ha sido retratado como si fuera una pelea entre los dos chicos. La pretemporada ha sido muy buena hasta ahora", aseguró el entrenador de 46 años.

Etiquetas Manchester United FC

Selección DN+