Argentina sobrevive en el Mineirao y empata con Paraguay gracias a Messi

Actualizada 20/06/2019 a las 08:38

Argentina, que perdía y jugaba mal en el Mineirao, revivió en el segundo tiempo gracias a un gol de penalti de una de las figuras de la noche, Lionel Messi, y empató 1-1 con Paraguay en la segunda jornada del Grupo B de la Copa América.



Richard Sánchez hizo el 0-1 a los 37 minutos tras una gran jugada de Miguel Almirón. Messi convirtió el 1-1 definitivo de penalti, a los 57 y, cinco minutos después, Franco Armani le contuvo un penalti a Derlis González.



El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, paró un equipo con cuatro cambios respecto al que cayó por 0-2 ante Colombia en el debut.



Eduardo Berizzo también movió el banquillo en Paraguay con seis modificaciones respecto a los que empataron 2-2 con Catar



Recién comenzado el partido, Messi robó una pelota en posición de ataque, encaró a la portería y tocó al centro, pero su asistencia no llegó a destino. Los hinchas albirrojos suspiraron aliviados. En la primera mitad, se vio a un Messi movedizo, voluntarioso y con ganas de participar en las jugadas.



Paraguay se replegó y apostó a los contraataques.



A los 28 minutos llegó la primera jugada de peligro. Derlis González recibió como delantero por la derecha y remató cruzado, pero la pelota pegó en un defensa y se fue al tiro de esquina.



Cuatro minutos después, Argentina tuvo un inmejorable tiro libre, en el centro, cerca del área. El estadio empezó a corear el apellido de Messi, el encargado de patear.



Su remate tuvo destino de gol, pero fue leve y el portero Roberto Junior Fernández lo contuvo sin mucho esfuerzo.



El 0-1, a los 37 minutos, fue gracias a una gran jugada individual de Miguel Almirón, que se sacó de encima a Roberto Pereyra y Milton Casco en velocidad con una larga carrera por la izquierda del ataque y tiró un centro atrás para que Sánchez, con una precisa definición, anotará el primer gol del partido.



A los 44 ocurrió la primera polémica de la noche. Franco Armani salió lejos de su portería, casi al centro del campo, para controlar un pelotazo largo, pero falló. La pelota le quedó a Derlis González y Armani le cometió una infracción mientras la defensa regresaba. El árbitro le mostró la tarjeta amarilla, pero todos los jugadores paraguayos le exigieron la roja.



Scaloni movió el banquillo en el entretiempo y mandó al campo al delantero Sergio Agüero en lugar de Pereyra.



Justamente Agüero fue protagonista de la jugada que derivó en el gol argentino. El 'Kun' recibió un pase largo y asistió a Lautaro Martínez, que remató de primera. Su tiro pegó en el travesaño y le cayó en los pies a Messi. La 'Pulga' pateó y Fernández la sacó al tiro de esquina. Paraguay volvió a respirar.



Pero el árbitro fue a consultar el VAR y los corazones albirrojos volvieron a retumbar en el estadio. Cuando el brasileño Wilton Sampaio señaló el punto del penalti, por una mano de Iván Piris, los argentinos lo celebraron como un gol.

El encargado de patearlo fue Messi. Su fuerte remate fue incontenible para Fernández y Argentina consiguió el empate, a los 57 minutos.



El grito "Messi, Messi, Messi", no tardó en llegar desde las gradas a modo de agradecimiento.



Argentina recobró rápidamente la autoestima y empezó a asfixiar a Paraguay, que no lograba mantener la posesión.



Pero en el mejor momento de la Albiceleste, Nicolás Otamendi cometió una falta sobre Derlis González dentro del área y el árbitro pitó el penalti. A los 62 minutos, Armani se vistió de héroe, se tiró a su izquierda y desvío el tiro de Derlis González.



Nuevamente, Argentina retomó el control del partido, con un Messi inspirado, pero no logró generar tanto peligro.



A los 83, el paraguayo Matías Rojas pateó con potencia y precisión un tiro libre, que fue desviado por Armani.



La tercera y última jornada del Grupo B será este domingo. Argentina se jugará su futuro ante Catar y Paraguay se medirá con Colombia. El equipo de Carlos Queiroz, ya clasificado, lidera la zona con seis puntos, seguida por Paraguay, con dos, y Catar y Argentina, con un punto.

1. Argentina: Franco Armani; Milton Casco, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Roberto Pereyra (m.46, Sergio Agüero), Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul (m.87, Matías Suárez); Lionel Messi y Lautaro Martínez (m.67, Ángel Di María).

Seleccionador: Lionel Scaloni

1. Paraguay: Roberto Junior Fernández; Iván Piris, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia; Rodrigo Rojas, Richard Sánchez, Miguel Almirón (m.86, Celso Ortiz), Matías Rojas; Derlis González (m.89, Juan Escoba) y Federico Santander (m.71, Óscar Romero).

Seleccionador: Eduardo Berizzo.

Goles:0-1, m.37: Richard Sánchez. 1-1, m.57: Lionel Messi.

Árbitro: el brasileño Wilton Sampaio amonestó a Gómez, Rodrigo Rojas y Piris, por Paraguay, y a Tagliafico y Otamendi por Argentina.

Incidencias: partido de la segunda jornada del Grupo B de la Copa América, jugado en el estadio Mineirao de Belo Horizonte ante 35.265 espectadores.

Leo Messi

