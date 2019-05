Florentino Pérez: "Ramos vino con una oferta de China; es imposible que se vaya gratis"

Actualizada 28/05/2019 a las 15:10

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha reconocido que el capitán Sergio Ramos le transmitió que tenía una jugosa "oferta" de China y ha explicado que le aseguró que era "imposible" que se pudiese ir "gratis", además de desvelar que llevan "bastantes años" intentando fichar al belga Eden Hazard y que tiene "mucho interés" en que llegue este verano.



"No tiene nada de importancia. (Ramos y su hermano, su representante) Pidieron verme y me dijeron que había una oferta muy buena de un club chino y que no pueden pagar transfer. Le dije que eso no podía ser y que ya hablaríamos con el club chino. Es imposible que podamos dejar que el capitán se vaya gratis, sentaría un precedente terrible", declaró en una entrevista en el programa 'El Transistor' de Onda Cero.



Además, desveló que, en la plantilla, "hoy, el que más gana es Sergio Ramos". "Le quiero como a un hijo", reconoció. "Es nuestro capitán, le queremos muchísimo, he hecho todo lo que he podido por él, y si no lo he hecho es porque no he podido", afirmó.



También reconoció que el delantero del Chelsea Eden Hazard es uno de los futbolistas que han tratado de fichar. "¿Cómo vamos a hablar con un club que se juega pasado mañana una final? Llevamos bastantes años intentando que Hazard sea jugador del Real Madrid, hasta ahora no lo hemos conseguido", indicó.



"Es posible que venga este año. Tengo mucho interés en que venga al Real Madrid, y tengo mucha esperanza en que venga", añadió sobre el internacional belga.



El también presidente de ACS negó que haya hablado con el Paris Saint-Germain por Kylian Mbappé. "Ni hemos hablado con él ni vamos a hablar. El año pasado, a petición del presidente del PSG, tuvimos que salir a desmentirlo. No quiero hablar de ningún jugador de otro equipo; si nos interesan, hablaremos con los clubes. (El presidente del PSG) Me dijo 'Florentino, aquí sale todos los días que el Madrid está detrás de Mbappé. Te pido que digáis que no es así'", manifestó.



"Tenemos que ir a por los jóvenes, tenemos a los mejores: Vinicius, Brahim, Rodrygo... Ese trabajo es el que estamos haciendo", dijo sobre dónde ponen su mirada.



"CRISTIANO RONALDO NUNCA HA CREADO NINGÚN PROBLEMA EN EL REAL MADRID"



Por otra parte, recordó la marcha de Cristiano Ronaldo y cómo la anunció en "una noche gloriosa para el madridismo", en la final que supuso la Decimotercera. "Tenía él muy asumido que quería nuevos retos y aprovechó ese momento para decirlo. Lo llevaba pensando mucho tiempo", indicó.



Sin embargo, alabó el trabajo del portugués durante su etapa como jugador blanco. "Cristiano Ronaldo nunca ha creado ningún problema en el Real Madrid en los nueve años que ha estado, ha sido ejemplar. Lo recortaremos como el mejor jugador que he fichado. Siempre he tenido una relación perfecta con él y no he tenido ningún problema, ni siquiera de dinero", añadió.



Además, recalcó que el luso nunca le pidió ayuda para solucionar su tema con Hacienda. "Jamás ha hablado de la deuda, ni él ni su representante. Quería cambiar y mejorar también su contrato, y al final lo encontró en la Juventus, y fue bueno para todos. Estos grandes futbolistas necesitan nuevos retos. Ha encontrado una nueva familia y es feliz", manifestó.



El máximo mandatario blanco también creyó que en la plantilla tendrían al sustituto del delantero portugués. "Buscar un sustituto a Cristiano es muy difícil. Teníamos jugadores que podían suplirle: Bale, Asensio, Vinicius...", enumeró.



Ese mismo verano, Zinédine Zidane le comunicaba su marcha, aunque meses después ya estaba de vuelta. "Era el resultado de un agotamiento de tres años. Estaba agotado, lo mismo que le ha pasado a la plantilla este año. ¿Qué pasa para que todos hayan bajado los brazos, salvo Benzema? Es cansancio. Zidane había sufrido mucho ese año, no hicimos una buena temporada en LaLiga; iba notando una presión y decidió descansar", apuntó.



"ALGUIEN CALENTÓ A RUBIALES CON EL TEMA LOPETEGUI"



Fue cuando pensaron en Julen Lopetegui, entonces seleccionador español, como primera opción. "En aquel momento sí, no había muchos entrenadores libres. Klopp tiene un contrato para cinco años. Después del Mundial se podía ir, se quiso ir y le parecía una gran oportunidad. Esto ha pasado a lo largo de la vida y nadie ha creado ningún problema. Aquí alguien debió de calentar al presidente de la Federación", declaró.



Así, explicó que él mismo se encargó de hablar con Luis Rubiales. "El seleccionador dijo que era más honesto decirlo antes, y eso se acordó. Creo que hablé con el presidente de la Federación y en principio le pareció muy bien. Esa tarde algo pasó y deciden cesarle", dijo. "No pagamos nada porque le cesaron, nosotros hubiéramos pagado después del Mundial. Cuando lo hablamos le pareció normal, y a las horas cambió todo; lo que parecía normal, dejó de serlo", continuó.



"EL PROBLEMA NO ERA LOPETEGUI, ERA LA MENTE DE LOS JUGADORES"



El curso comenzó bien, pero las cosas comenzaron a truncarse, y Lopetegui fue destituido. "Yo pensaba que cambiando al entrenador igual se cambiaba el curso", afirmó. "Era muy difícil de entender que ese equipo que venía de ganar tres 'Champions' seguidas no fuera capaz de estar al nivel. Luego, nuestro diagnóstico fue que la presión a la que estaban sometidos no les dejaba actuar con normalidad", indicó.



En este sentido, reconoció que tal vez fue una decisión precipitada. "El problema no era el entrenador, era la mente de los jugadores, que necesitaba descanso. Hemos visto que estaban agotados, no sólo físicamente, sino mentalmente", aseveró.



Con Santiago Solari, el equipo se volvió "a reencontrar". "Pero viene el Girona y a partir de ahí nos elimina el Barça y de la 'Champions'. Ahí pensamos que era mejor jugar los once partidos que quedan y preparar la temporada que viene", expuso, por lo que llegó Zidane "descansado" y con la intención "de encontrar la ambición y el hambre".



"LO DEL BARÇA ANTE EL LIVERPOOL HA DADO MÁS VALOR A LO QUE HEMOS HECHO"



"Hemos llevado al convencimiento de la gente que ganar una Copa de Europa para el Real Madrid es normal, y no lo es. No me alegré, pero lo del Barcelona ante el Liverpool ha dado más valor a lo que hemos hecho. Me solidarizo con Bartomeu. Me ha dado mucha tristeza cómo a los jugadores les han pitado y los medios de comunicación les han insultado", indicó.



Por eso, quiso "reivindicar" el trabajo que han hecho sus jugadores. "Van a pasar a la historia como los héroes de una época irrepetible. Lo dijo Zidane: no es que no quieran, es que no pueden", reiteró, antes de alabar a otras aficiones que sí apoyan a sus jugadores. "Siento envidia sana de esas aficiones. No puede ser, porque si no los jugadores del Real Madrid se confunden. Cristiano dijo 'yo solo pido que no me piten'", aseguró.



En otro orden de cosas, el presidente madridista aseguró que ha habido "muchos errores" en el VAR este año, y reconoció que llamó al presidente de la RFEF. "Llamé a Rubiales para decirle que en ese partido contra la Real Sociedad era penalti clarísimo a Vinicius. No me quejo de los árbitros", indicó.



También ve con buenos ojos una Superliga europea. "Las finales de la 'Champions' las ven 500 millones de personas. La gente quiere ver esos grandes partidos", dijo, antes de hablar de la nueva Supercopa de España, en formato de 'Final Four', y de mostrarse contrario a jugar un partido de Liga en el extranjero. "El Madrid no ha votado en contra de eso (Supercopa). Una final nunca se juega en tu casa, pero no puedes jugar un partido de liga en casa fuera, eso es prostituir la competición", subrayó.



Por último, Florentino Pérez habló sobre su futuro. "Lo dejaré cuando vaya bien, no cuando vaya mal. Esta situación la vamos a arreglar seguro. La presión que uno siente es mayor en el club que en la empresa", concluyó.

