El seleccionador nacional absoluto femenino participó en unos desayunos informativos

Actualizada 27/05/2019 a las 17:49

El seleccionador nacional absoluto femenino, Jorge Vilda, recalcó este lunes 27 de mayo que el fútbol femenino español cuenta "con la mejor cantera del mundo" tras ser la gran dominadora "en los últimos cinco años" y contar con "un gen futbolístico" donde predomina la calidad sobre el físico, y celebró que por fin se esté dando "al fútbol femenino el lugar que se merece en la sociedad y los medios".

"Es un poco presumir, pero tenemos la mejor cantera del fútbol femenino del mundo. En los últimos cinco años hemos jugado todas las finales en categorías inferiores y año tras años estamos compitiendo al mejor nivel mundial y europeo, y eso no es no fruto de una generación buena. Esa es la mejor noticia para todos", expresó Vilda en los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por Loterías y Apuestas del Estado, Liberbank y Repsol.

Además, esas generaciones acaban por llegar a la Absoluta. "Eso nos dice que el futuro está garantizado, pero ha costado mucho", aclaró. "Apostamos por jugadoras de un perfil más de calidad técnica que física. Cuando llegamos hace 10 años vimos el por qué dominaban los equipos nórdicos y vimos que tenemos un gen futbolístico de jugar muy bien independientemente de la talla. Apostamos por eso y ahora podemos competir contra las mejores y el que estas jugadoras crean en este estilo es una de las fortalezas", subrayó.

El madrileño apuntó a "tres factores determinantes" para referirse al crecimiento "exponencial" del fútbol femenino. El primero es el éxito de las selecciones, que achacó al "trabajo de muchísimas personas que ha creído y apostado desde siempre por este deporte".

Entre ellas, citó a Rafa del Amo, "uno de esos chalados por el fútbol femenino", o a Luis Rubiales, presidente de "una nueva RFEF que "no hace otra cosa que impulsar, promocionar y dar todas las condiciones para que el fútbol femenino llegue a su lugar". "Luis Rubiales demuestra día a día que esta apuesta es definitiva y real", añadió.

El seleccionador remarcó también el "importante trabajo" de las Federaciones Territoriales por el que llegan a "60.000 jugadoras". "Es difícil que se nos escape talento y así podemos hacer selecciones inferiores competitivas y poder competir contra Alemania o Estados Unidos", celebró.

"Tenemos una filosofía de juego reconocida y reconocible, de la que nace la metodología que empleamos en los últimos 10 años y que es la clave principal de los éxitos", prosiguió Vilda, que no se olvidó de los éxitos de clubes como el logrado por el FC Barcelona al alcanzar la final de la 'Champions', el contar con una Liga Iberdrola que "cada vez tiene más nivel" y el ir "llenando estadios".

"QUEREMOS SER LOS QUE MÁS LICENCIAS FEMENINAS TENGAMOS"

El segundo factor para el técnico es la "visibilidad". "Hay un antes y un después desde el Mundial de Canadá, que acercó el fútbol femenino a todos los hogares y se dieron desde ahí pasos muy importantes. Ahora todos los fines de semana hay cuatro o cinco partidos en directo, con cuotas de pantalla de dos dígitos cuando era algo que parecía imposible y se están abriendo grandes estadios. Se está dando al fútbol femenino el lugar que se merece en la sociedad y los medios", remarcó.

"El tercer factor es el movimiento social. Por fin se han dado cuenta del potencial de la mujer en cualquier ámbito, pero también en el deporte y el fútbol femenino. Competimos contra federaciones que nos multiplican por 20 ó 25 las licencias federativas del fútbol femenino. Somos la tercera en España en licencias y nos supera el basket, que casi nos duplica, y el golf. En no más de cuatro años queremos ser la que más tenga y si conseguimos aumentar la base seguro que arriba llegará la calidad, que es la que entrena un cuerpo técnico maravilloso que tengo a mi lado", aseveró Jorge Vilda.

Además, entre los objetivos está hacer historia y jugar en unos Juegos Olímpicos. Llegar a Tokyo 2020 está complicado porque sólo irán las tres primeras del Mundial de Francia, pero el seleccionador no renuncia a "un sueño". "Lo queremos conseguir. Estamos séptimos a nivel de UEFA, pero por qué no, si no es en esta, para la siguiente. Queremos ser la primera selección española que esté en unos Juegos, en un futuro sé que vamos a estar", sentenció.

