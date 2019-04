El Córdoba de Miguel Flaño y De las Cuevas ya asume el descenso a Segunda B

Actualizada 15/04/2019 a las 14:42

La derrota del Córdoba ante el Lugo por 0-4 ha abierto un periodo crítico en el club andaluz, que asume ya como inevitable el descenso a Segunda División B al ser colista con 26 puntos, a once -más el coeficiente particular con los lucenses- de la salvación a falta de ocho partidos.



La plantilla, en la cual se integran los exosasunistas Miguel De las Cuevas y Miguel Flaño, que llegó en el mercado de invierno, ha regresado este lunes a los entrenamientos en medio de un ambiente de tristeza y abatimiento, en una sesión a la que asistieron un reducido grupo de seguidores y que ha dirigido el entrenador cordobesista, Rafa Navarro, a puerta abierta en la ciudad deportiva.



El entrenador cordobesista -cuarto de la temporada tras Francisco, José Ramón Sandoval y Curro Torres- no consiguió convertirse en el revulsivo que necesitaba el equipo y, al término del partido ante los gallegos, instó a la entidad a pensar en "un nuevo proyecto".



La dura reacción de los aficionados tras la goleada ante el rival más directo ha reabierto heridas y recrudecido las críticas contra la directiva que preside Jesús León, quien fue este domingo el blanco de los cánticos reprobatorios de la hinchada blanquiverde, que dejó semidesierto El Arcángel antes de concluir el partido en señal de protesta.



Dos de los capitanes, Alejandro Alfaro y José Manuel Fernández, coincidieron en admitir en la zona mixta que el equipo "no estuvo a la altura" durante toda la campaña y entendieron que lo sucedido "es la consecuencia" de todo lo que pasó "desde el inicio del campeonato".



Al Córdoba le quedan ocho jornadas en el horizonte -siete partidos, pues deberá cruzarse con el expulsado Reus- y la próxima la cumplirá en el Carlos Tartiere de Oviedo, donde no contará con Bodiger por acumulación de tarjetas.



El francés no será la única baja en una formación que podría experimentar profundos cambios en los últimos meses del campeonato.

