Fede Cartabia, talento cortado por sus continuas lesiones

Actualizada 09/04/2019 a las 16:55

Las lesiones son la cruz del extremo del Deportivo Fede Cartabia, de nacionalidad argentina, atrapado en un bucle del que no es capaz de salir y que le ha impedido dar continuidad a su talento en el césped, donde, en sus últimas apariciones, ha estado desatinado, al igual que sus compañeros.

Si la temporada pasada fue una operación de pubis la que apenas le permitió ayudar al equipo en la segunda vuelta del campeonato tras haber sido el más destacado de la primera; en la actual, con el Deportivo en Segunda División, se quedó para ser "importante", como él mismo explicó, pero los problemas físicos no le han dado tregua.

En el primer partido, el primer contratiempo. En Albacete sufrió un esguince del ligamento lateral externo de su tobillo izquierdo de grados 1-2. Se perdió dos partidos.

Después de tener presencia en otros cinco (cuatro de Liga), volvió a la enfermería el último día de septiembre. Ante el Nàstic de Tarragona, se produjo una rotura muscular de grados 2-3 en el aductor medio de su muslo derecho.

Reapareció en noviembre y volvió al dique seco. Ante Osasuna tuvo una lesión muscular de grado 1 en el bíceps femoral del muslo derecho. Le supuso una breve estancia en la enfermería, de la que salió antes del parón navideño. Disputó los dos últimos partidos de diciembre y su entonces entrenador, Natxo González, explicó que en el Deportivo estaban intentando controlar la "ansiedad" del argentino para que pudiera tener más continuidad.

"Queremos que esté (disponible) mañana, pasado y el otro. Es lo que no hemos conseguido hasta este momento y tampoco el año pasado. Para eso tenemos que pelearnos un poco por su ansiedad por competir y agradar y frenarle un poquito (en su deseo de jugar) porque tenemos que medir también los tiempos", sostuvo González antes del primer partido de 2019.

Ese fue el mejor mes de Cartabia, que despejó las dudas y el camino a la victoria ante el Albacete, la única del equipo en su campo este año, con el primer gol del partido y varias acciones individuales sobresalientes el día de su vigésimo sexto cumpleaños, en el que ni siquiera así su felicidad fue completa.

"Feliz, feliz, no sé, porque es difícil por el momento personal que estoy pasando pero lo tomo como algo positivo en la vida, me dio un regalo que era marcar", sostuvo entonces el jugador sudamericano, que se estaba regulando para no sufrir más lesiones.

Esperaba en ese momento poder conseguir el propósito con el que iniciaba el curso ("Espero ser importante porque me obligado he quedado para eso, para crecer aquí y volver donde merecemos, un camino que no es fácil").

Lo logró, con algunas molestias entre semana, a lo largo de catorce jornadas consecutivas con mayor o menor participación (ocho citas como titular, un solo partido completo) aunque sin el acierto que pretendía tener en el césped.

No pudo jugar ante el Rayo Majadahonda el pasado sábado en el último partido con Natxo González como entrenador blanquiazul (fue descartado a última hora tras haber arrastrado molestias por la semana) y de nuevo ha vuelto a la enfermería.

Tras haberse sometido a pruebas médicas por el dolor en los aductores y la zona de la ingle izquierda, los doctores del club le han diagnosticado una lesión en el pectíneo, la enésima para un futbolista con el talento de baja.

QUIQUE Y CARLOS FERNÁNDEZ NO TERMINAN EL ENTRENAMIENTO

Los dos máximos goleadores del Deportivo, Quique González y Carlos Fernández, han abandonado antes de tiempo el primer entrenamiento de José Luis Martí al frente del banquillo del conjunto coruñés.

Los dos delanteros completaron casi toda la sesión, que estuvo caracterizada por la intensidad que pidió el técnico a sus jugadores, pero no participaron en el partido con el que concluyó el entrenamiento por prevención, según explicó el club gallego.

Quique González, que lleva 14 goles, presenta unas molestias musculares por las que fue sometido a pruebas médicas este lunes, mientras que Carlos Fernández, que ha aportado siete tantos al equipo, reapareció en las últimas semanas después de haber sufrido una lesión en el bíceps femoral con dos recaídas.

Martí cogió la batuta del Deportivo después de que Natxo González, su predecesor, se despidiera de la plantilla blanquiazul y compareciera en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva de Abegondo.

El nuevo preparador blanquiazul programó la primera media hora en el interior de esas instalaciones y, ya en el césped, donde estuvo acompañado por su segundo entrenador, Fabián Rivero, empezó a perfilar el Deportivo que quiere ver el sábado ante Osasuna en El Sadar.

El argentino Fede Cartabia, con una lesión en el pectíneo, y Krohn-Dehli, que se repone de una lesión en el tendón de Aquiles, fueron los únicos que trabajaron al margen.

Selección DN+