Javi Gracia, Martín y Caparrós, protagonistas de un domingo de contrastes

Actualizada 08/04/2019 a las 12:10

La jornada del domingo trajo como protagonistas a tres exentrenadores de la época más reciente de Osasuna, Javi Gracia, Enrique Martín Monreal y Joaquín Caparrós.

Javi Gracia marcó con el Watford un hito en su historia al clasificarse para la final de la FA Cup. Tan solo lo había conseguido el club de Londres hace 35 años. El equipo que entrena el chantreano derrotó en las semifinales al Wolverhampton con una actuación estelar del exazulgrana Deulofeu. Remontaron en el prórroga un 0-2. Jugarán la final en Wembley el 18 de mayo contra el Manchester City de Guardiola. "Será un placer disputar la final. Va a ser difícil, pero trataremos de disfrutar", señaló el ex de Osasuna.

Enrique Martín Monreal volvió a saborear un triunfo con el Nàstic para darse un respiro. Las opciones de permanencia no son muy altas, puesto que están a siete puntos de la permanencia, pero el de Campanas no renuncia al milagro una vez más. En la rueda de prensa tras ganar al Numancia, estuvo en su salsa. "¿Os gusta la lechuga?", preguntó a los periodistas. "Lechuga tierna, buena... Ése es mi equipo. Le faltaba aliñarlo bien. La sal, el vinagre y el aceite. Esa composición le hace ser una ensalada como la de hoy, 'chachi'. Eso queremos, que la ensalada esté rica hasta el último día". Y bromeó: "Es una chorrada lo que he dicho, pero lo he dicho".

Joaquín Caparrós anunció que padece una leucemia crónica aunque el ex de Osasuna aclaró que no necesita tratamiento y que va a seguir al frente del Sevilla. "Estoy haciendo una vida normal, a diario entreno y quiero disfrutar de mi profesión", indicó el utrerano tras el partido contra el Valladolid. "¡Estamos contigo en esta lucha, míster!", publicó Osasuna en las redes sociales en una de las numerosas muestras de apoyo que está recibiendo del mundo del fútbol.

