Caparrós anuncia que tiene leucemia crónica y que seguirá entrenando al Sevilla

El extécnico de Osasuna y actual entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós, anunció este domingo en rueda de prensa que padece "leucemia crónica", pero que está controlada y no necesita tratamiento, por lo que no le impedirá seguir entrenando al cuadro andaluz.

"Siempre he dicho que me hierve la sangre roja y ha habido un pique entre la sangre roja y la blanca. Ha querido la sangre blanca equilibrar a la roja y por tanto me han dicho que tengo una leucemia crónica. No me impide para mi profesión. Estoy haciendo mi vida normal. Quiero disfrutar de mi profesión y por tanto quiero dar las gracias a los jugadores, al presidente", dijo.

El preparador andaluz confesó su enfermedad en rueda de prensa y también ante los medios del club, ante los que compareció junto al presidente, José Castro, y el director deportivo, Monchi. "No tengo ningún tipo de tratamiento y por tanto, a disfrutar la oportunidad que me ha dado la dirección deportiva de estar otra vez de entrenador y con los cinco sentidos, enchufado más que nunca", afirmó.

"Lo que sí que quiero aclarar es que no voy a volver a hablar de este tema y para que todo el mundo se quede tranquilo", confesó el propio Caparrós, tras la rueda de prensa posterior a la victoria de su equipo en Valladolid (2-0), de la jornada 31 de LaLiga Santander.

Caparrós, que ejercía esta temporada como director deportivo, sustituyó a Pablo Machín en el banquillo del Sevilla el pasado 15 de marzo, por lo que ha dirigido al club en cuatro partidos, con tres victorias y una derrota. El año pasado, el utrerano ya se hizo cargo del equipo en el tramo final con la destitución de Vincenzo Montella.

