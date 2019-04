El Tudelano aguanta con el líder la primera parte

08/04/2019 a las 06:00

El Tudelano cayó este domingo en Santander ante un Racing que sorprendió durante los primeros 20 minutos de la segunda mitad, algo que aprovecharon para anotar los dos tantos que le sirvieron para derrotar al cuadro navarro.

El Tudelano salió muy arriba dejando espacios atrás y generando bastantes problemas a la salida de balón del Racing. De hecho, en el minuto 2, Néstor Salinas combinó con Víctor Bravo y éste cayó en el área ante la presencia de Jordi Figueras -que no terminaría la primera mitad por lesión-, pero el colegiado no señaló nada.

El Racing empezó a encontrarse con el paso de los minutos y se hizo con el balón para explotar su juego de llegadas por las bandas, pero la defensa navarra estuvo muy atenta y rápida para evitar los peligros. En el minuto 15, se produjo una jugada racinguista que terminó en un disparo de Barral repelido por Óscar López con el pie. En el rechace, Delgado evitó que Cayarga pudiera marcar a puerta vacía. La posesión de balón era cada vez más para la escuadra santanderina y generó algún que otro peligro, pero sin remates certeros sobre la portería del Tudelano. En el minuto 43, Barral interceptó una mala cesión y dejó a Rafa de Vicente la ocasión de poder adelantarse en el marcador, pero mandó el cuero por la línea de fondo. Sin tiempo para más, se llegó al descanso del partido.

Tras la reanudación, el Racing salió con más ímpetu con una velocidad más. En el minuto 49, Redru sirvió al interior del área para que Rafa de Vicente metiera la puntera y mandar el balón al fondo de las mallas sin que Óscar López pudiera evitarlo. No tardó el conjunto racinguista en aumentar la diferencia en el marcador después de que Mario Ortiz pusiera el balón a Barral para que batiera por bajo al guardameta del Tudelano. Los minutos pasaban y no parecía que el Tudelano pudiera reaccionar ante un Racing muy bien situado sobre el terreno de juego. Los santanderinos siguieron disfrutando de ocasiones, pero no terminaron de firmar la sentencia. Fue entonces cuando reaccionó el Tudelano cerca del final, puesto que Ion Vélez aprovechó una jugada embarullada para poner el que resultaría el 2-1 definitivo.

Ficha técnica:

Racing de Santander. Iván Crespo, Aitor Buñuel, Redru, Iñaki Olaortua, Jordi Figueras (Julen Castañeda, m.36), Rafa de Vicente (Noguera, m.72), Nico Hidalgo, Mario Ortiz, David Barral, Quique Rivero y Berto Cayarga (Cejudo, m.66).

Tudelano. Óscar López, Delgado, Julen Arellano, Meseguer, Lalaguna, Rúper (Ion Vélez, m.80), Adán Pérez, Néstor Salinas (Tepa, m.66), Toni Gabarre, Víctor Bravo y Ardanaz (David Soto, m.54).

Árbitro. Fernández Rodríguez. Amonestó a los locales Olaortua y Aitor Buñuel, y a los visitantes Lalaguna y Meseguer.

Goles. 1-0 (m. 49): Rafa de Vicente. 2-0 (m. 60): Barral. 2-1 (m. 86): Ion Vélez.

Incidencias. Campos de Sport del Sardinero, ante 8322 espectadores.

