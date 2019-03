La RFEF mantiene su proyecto de liga femenina pese al no de los clubes

Actualizada 28/03/2019 a las 17:50

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) mantiene la intención de sacar adelante una nueva liga femenina para la próxima campaña a pesar de la oposición mayoritaria de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF).

Así lo confirmó este jueves tras impartir una conferencia en Valencia Luis Rubiales, presidente de la RFEF, quien recordó que es la asamblea de este organismo la que debe aprobar o no esta nueva competición, que aspira a ser la máxima del fútbol español.

Tras la reunión mantenida este lunes con la ACFF, en la que no están ni el Barcelona ni el Athletic Club, esta asociación aseguró en un comunicado que los clubes "no sólo no manifestaron su interés por el modelo presentado, sino que transmitieron de nuevo su rechazo y preocupación por lo que se considera un proyecto precipitado, improvisado".

La ACFF señaló que en una asamblea en la que también había "una amplísima representación de clubes de Segunda División" los clubes "mostraron de forma muy mayoritaria, y en votación secreta, su absoluto rechazo" a la propuesta federativa.

La ACFF pidió una nueva reunión a la Federación y la mediación del Consejo Superior de Deportes, "como máxima autoridad a nivel deportivo del Estado Español".

Rubiales insistió en que es la asamblea federativa la encargada de poner en marcha las competiciones y se mostró seguro de que el proyecto saldrá adelante.

