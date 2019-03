España quiere un buen regalo para el Centenario del Valencia

Actualizada 22/03/2019 a las 20:15

La selección española de fútbol comenzará este sábado su fase de clasificación hacia la Eurocopa 2020 con un duelo en Mestalla (20.45 horas/La1) ante Noruega, rival rocoso ante el que los de Luis Enrique Martínez quieren retomar la senda de las victorias oficiales y participar del mejor modo posible en los festejos que está viviendo el Valencia por su Centenario.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) elegió el estadio valencianista para este primer encuentro clasificatorio para el novedoso torneo continental con motivo de una semana especial en el club, que el pasado lunes festejó sus 100 años de existencia, y ahora la 'Roja' intentará unirse brindando a la afición una sólida victoria que refuerce los nuevos conceptos que ha traído el asturiano.

Luis Enrique cerró sus primeros meses al frente del combinado nacional con un balance de cuatro victorias y dos derrotas, pero estas dos se produjeron en la Liga de Naciones, donde no pudo conseguir el objetivo de llegar a la Final a Cuatro. Pese al triunfo ante Bosnia-Herzegovina en el amistoso que cerró el año, sus dos últimos duelos oficiales concluyeron con sendas derrotas ante Inglaterra (2-3) y Croacia (3-2) que empañaron un positivo inicio.

La nueva competición de la UEFA no es tan importante como la Eurocopa 2020 y el de Gijón no le dio más importancia de la debida a no estar en la 'F4', todo lo contrario a una Eurocopa a la que tiene claro que España no puede faltar. Dentro de un grupo de clasificación asequible, donde la mayor amenaza es Suecia, empezar bien ante un equipo siempre complicado por su físico y no fallar ante la modesta Malta a domicilio el próximo martes, se antojan claves para marcar un buen rumbo.

De momento, la primera lista ha vuelto a confirmar que el seleccionador no mirad la edad ni el club, y que su objetivo es conformar el mejor bloque posible para aspirar a todo si sacan el billete para el torneo continental. Aún sí, también tiene 'intocables' y respecto a la derrota en Zagreb no se atisbarían en principio demasiados cambios.

La línea defensiva se perfila que será la misma, con Sergi Roberto en el lado derecho e Íñigo Martínez ya consolidado como compañero de Sergio Ramos, mientras que en el trío del mediocampo el asturiano debe buscar los compañeros para Sergio Busquets por las diferentes situaciones de Ceballos y Saúl Ñíguez.

Ambos eran los dos otros componentes del medio habituales en 2018, pero ahora el primero ha perdido algo de protagonismo en el Real Madrid y el segundo sólo entró en la convocatoria por la baja final de Fabián. Esto abre la puerta a dos futbolistas en gran estado de forma como Parejo y Canales, que podrían tener su oportunidad en un estadio que ambos conocen muy bien, sobre todo el madrileño, capitán 'che'.

Arriba, la mejor noticia es que tanto Morata como Rodrigo han recuperado el gol en este tramo de campaña y que ambos pueden jugar juntos para pelearse con la dura defensa nórdica. Aspas e Isco jugaron en Croacia y faltaría por ver quien ocupa ese puesto para el que hay muchos candidatos, entre ellos un Asensio en el que confía el seleccionador y que llega a tiempo tras superar unas molestias en el gemelo, o el mencionado Canales, al que el asturiano ve también de extremo o interior.

España tiene claro que tendrá que llevar el peso del partido ante una Noruega que seguramente procurará refugiarse atrás para buscar sus opciones al contragolpe o alguna jugada a balón parado donde los de Lars Lagerback son poderosos. La triple campeona de Europa deberá tener paciencia para desarmar el juego más físico de su rival y tratar de anotar un gol lo antes posible para sentirse más cómoda.

La 'Roja' es favorita ante el combinado nórdico, que sólo ha ganado una vez en su historia a la selección española, en la Eurocopa de 2000 por 1-0. Hace 16 años ya visitó Mestalla en un partido también de clasificación para una Eurocopa, cayendo por 2-1 con un gol de Baraja en el minuto 85 que culminó la remontada local.

Noruega no está en un gran momento y lleva sin clasificarse para un gran torneo desde aquella Euro, mientras que en la Liga de Naciones ganó su grupo de la División C y se ha garantizado al menos estar en la repesca para estar en el próximo torneo continetal. Sólo perdió ante Bulgaria (1-0) y únicamente encajó dos goles, muestra de buena fortaleza aunque no ante rivales excesivamente poderosos.

El experimentado Lagerback tendrá la importante baja por lesión en el medio del joven Sander Berg para conformar un once en el que aspira a estar Martin Odegaard. La joven promesa que fichó el Real Madrid en 2015 con 16 años y que actualmente brilla como cedido en el Vitesse holandés es una de las atracciones del choque, aunque no ha jugado demasiado con el técnico sueco.

FICHA TÉCNICA.

POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: De Gea; Sergi Roberto, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Jordi Alba; Ceballos, Busquets, Parejo; Rodrigo, Morata y Asensio.

NORUEGA: Jarstein; Elabdellaoui, Rosted, Nordtveit, Aleesami; Johanssen, Henriksen, Selnaes, M.Elyounoussi; T.Elyounoussi y King.

ÁRBITRO: Andris Treimanis (LIT).

ESTADIO: Mestalla.

HORA: 20.45/La1.

