Actualizada 15/03/2019 a las 15:59

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, confirmó que va a "contar con Isco", que "quiere jugar" y olvidar el expediente del club por ausentarse de la concentración, para los 11 partidos que quedan en la temporada, en los que su "deber" será "creer hasta el final", y aseguró que no piensa en lo que "pasará el próximo año" respecto a los nuevos fichajes.



"Estamos aquí para trabajar y pensar en fútbol. Isco quiere jugar y dejar el expediente, vamos a jugar al fútbol", recalcó Zidane en rueda de prensa refiriéndose al expediente que abrió el Real Madrid al malagueño en la etapa con Santiago Solari.



"Lo importante es que todos estén listos, nos faltan 11 partidos y yo voy a contar con todos. Voy a contar con Isco y con los demás, a tope. Para mí lo importante es que vi a todos los jugadores muy metidos", añadió respecto a Isco en la rueda de prensa previa al partido ante el Celta de este sábado (16.15 horas).



Así, el francés ve "bien a la plantilla, con ganas", como a Isco y Marcelo, que están "para jugar mañana, claramente". "Veo bien a Marcelo, antes no ha jugado mucho, pero es un profesional y seguramente que ha entrenado bien. Hay que respetar todo lo que hacen los entrenadores, porque no es fácil. A Marcelo le veo animado, con ganas y eso es lo más importante. Estoy contento de ver a Marcelo así otra vez", insistió el entrenador sobre el brasileño.



Otro jugador que en la anterior etapa con Zidane terminó perdiendo protagonismo fue Gareth Bale, pero ha alabado su gran calidad. "No voy a hablar de la temporada de Bale, sabéis el jugador que es y voy a contar con él como con todos. Estamos preparados y Gareth está preparado para el partido de mañana", añadió.



"Pienso en terminar bien la temporada. No tienen que tener en la cabeza que voy a estar pensando en quién se va o quién se va a quedar. Todos tienen su contrato y después veremos lo que pasa el próximo año. Ha sido un año difícil, pero han hecho cosas buenas, hay que pensar que quedan 11 partidos y queremos hacerlo bien mañana, intentar ganar", comentó respecto a las salidas y llegadas del próximo verano.



Así, el técnico campeón de tres 'Champions' consecutivas recalcó que no está aquí "para hacer una lista" de traspasos y ventas. "Estoy para terminar bien la temporada todos juntos. Los jugadores tienen ganas de demostrar lo que valen", agregó.



Dos de los posibles candidatos a vestir la camiseta blanca la temporada que viene son Neymar y Kylian Mbappé. "Lo que te puedo decir que esos dos jugadores sabemos de su calidad y los jugadores que son. Lo que me interesa y tengo en la cabeza es el partido de mañana. Me gustaría entrenar a todos los buenos jugadores. No he pedido nada al presidente, no es el momento de hablar de eso", recalcó respecto a nuevos fichajes.



El primer partido en el 'redebut' de Zidane será ante el Celta de Vigo, "un buen rival" que ha tenido "altibajos", pero pueden estar "mucho más arriba". "Sabe jugar muy bien al fútbol y para mi las claves estarán en lo que vamos a hacer nosotros, la determinación que vayamos a tener delante de nuestro público, porque va a ser necesaria la ayuda de todos para hacer un buen partido", analizó el enfrentamiento ante los gallegos.



Ahora, la diferencia con el Barcelona es de 12 puntos, en una situación idéntica a cuando llegó al banquillo blanco, y una distancia que en su momento redujo a un punto. "Nosotros lo que queremos es acabar la temporada ganando el máximo de partidos que nos quedan. Yo no te voy a decir que ahora vamos a ganar LaLiga, pero lo que sí tenemos que hacer, el deber es de todos los jugadores, es creer hasta el final", expresó respecto a las opciones prácticamente imposibles de los blancos en LaLiga Santander.



"Sigue habiendo la misma ambición, aunque haya sido una temporada complicada. Los jugadores tienen las mismas ganas de terminar bien la temporada. Se podían haber cambiado cosas y ha habido cosas positivas también. Al Madrid siempre se le exige más. Yo también tengo muchas ganas, vuelvo con mucha ambición por comenzar algo nuevo. No he dejado de lado al Real Madrid en ningún momento", manifestó un Zidane "emocionado" por volver al Bernabéu.



Además, quiso opinar sobre la exhibición de Cristiano Ronaldo ante el Atlético con un 'hat-trick'. "Admiración, pero no sorprendido. No me sorprende nada. Admiración como siempre, porque lo que ha hecho es de chapeau", añadió.



Finalmente, elogió al nuevo fichaje del Real Madrid, Militao, un defensa "muy bueno, con futuro y joven, que es importante". "Juega en las dos posiciones (central y lateral), su preferida es la de central. Es un jugador de futuro y va a contar aquí", concluyó Zidane, que no valoró que la jornada 32 los blancos la jueguen el lunes. "Me hubiera gustado jugar el sábado o el domingo", admitió.

