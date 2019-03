Villarreal-Valencia y Arsenal-Nápoles, grandes citas de cuartos en la Liga Europa

Actualizada 15/03/2019 a las 16:40

El duelo regional Villarreal-Valencia y el enfrentamiento Arsenal-Nápoles sobresalen en los cuartos de final de la Liga Europa, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon.



Los dos equipos de la comunidad valenciana, de esta manera, garantizan un representante español en las semifinales, en las que se enfrentarán al ganador de la eliminatoria entre el conjunto londinense y el napolitano.



Por el otro lado del cuadro, el Benfica luso se enfrentará al Eintracht de Fráncfort, el verdugo del Inter de Milán, y el Slavia de Praga, que acabó con el Sevilla en el último minuto de la prórroga, será el rival del Chelsea, que exhibió músculo en Kiev ante el Dinamo (0-5).



El Valencia y el Villarreal se encontraron ya en la semifinal de la Copa de la UEFA 2003/04. Logró el pase el conjunto valencianista gracias a un tanto de penalti de Miguel Ángel Ferrer 'Mista' en la vuelta.



Posteriormente, el cuadro que dirigía Rafa Benítez, tras superar al de Francisco García Gómez 'Paquito', se proclamó campeón al imponerse en la final al Olympique Marsella por 2-0.



Ambos equipos empataron a cero en La Cerámica en la primera vuelta liguera, en la que el Valencia se encuentra en fase de progresión y el Villarreal, semifinalista en la campaña 2015/16, sigue inmerso en la lucha por la salvación, si bien en la Liga Europa es donde está dando su mejor medida, como ha demostrado en los octavos ante el Zenit San Petersburgo.

Te puede interesar



Mientras, el cuadro de Marcelino García Toral sufrió sobremanera y tuvo que esperar a la prolongación para anotar el tanto de la clasificación, conseguido por el portugués Gonçalo Guedes, cuando estaba más cerca la eliminación.



El Arsenal de Unai Emery, ganador tres veces de esta Liga Europa al frente del Sevilla, remontó en octavos ante el Rennes un 1-3 adverso en una noche inspirada del gabonés Pierre Emerick Aubameyang y confirmó su condición de favorito.



No obstante, tendrá una dura prueba ante el Nápoles de Carlo Ancelotti, equipo también con ambición de llegar a la final del 29 de mayo en Baku que encarriló el pase ante el Salzburgo con un 3-0, resultado que administró en la ciudad austríaca, donde perdió por 3-1 tras adelantarse en el marcador muy pronto.



Para no coincidir el mismo día con el Chelsea, en caso de darse el caso, el Arsenal, semifinalista la pasada edición, debía de cambiar el orden de la confrontación, con lo que jugará la ida en el Emirates y la vuelta en el San Paolo.



El Chelsea de Maurizio Sarri, que no quería enfrentarse precisamente a su exequipo, el Nápoles, será el rival del Slavia, que causó una de las grandes sorpresas de los octavos al dejar k.o. al Sevilla, en un partido loco que resolvió en el último minuto de la prórroga (4-3).



El conjunto checo está haciendo historia. Es un equipo con muchas limitaciones. Pero su fe y empuje le reportaron la clasificación. Ya antes demostraron su ambición ante el Bayer Leverkusen. El Chelsea, por lo tanto, no puede fiarse si quiere heredar el trono del Atlético de Madrid.



Tendrán además los 'blues' la ventaja teórica de jugar el partido de vuelta en Stamford Bridge y el disponer de una plantilla amplia, como demostró en Kiev, donde se coronó el delantero francés Olivier Giroud, que no goza habitualmente de la titularidad, con un triplete.



Nunca ha superado una eliminatoria el Slavia ante equipos ingleses, pero ahora están crecidos, y más después de que el sorteo cumpliera con sus deseos y jugar en Londres, donde, curiosamente, encajó su derrota más amplia en competiciones europeas, ante el Arsenal por 7-0.



El Benfica, tres veces subcampeón, las dos últimas en 2013 ante el Chelsea y en 2014 ante el Sevilla, sufrió ante el Dinamo Zagreb, pero superó el escollo croata tras la prórroga (3-0) con dos grandes goles de Francisco Ferreira y del español Alejandro Grimaldo.



Ahora se medirá al pujante Eintracht de Fráncfort alemán, que dejó en la cuneta al histórico Inter con un triunfo en el Giuseppe Meazza con un tanto del serbio Luka Jovic, uno de los delanteros más cotizados del momento y al que persiguen los 'grandes'. El balcánico llegó a jugar en las 'águilas' lisboetas, pero tan solo dos partidos.

Selección DN+