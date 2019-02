El club de los dorsales más extraños de la historia del fútbol

16/02/2019 a las 06:00

La identificación de los jugadores por parte de los aficionados de cada equipo de fútbol, normalmente se suele asociar al dorsal que llevan en su camiseta. En este deporte los jugadores empezaron a lucir un número fijo, del 1 al 11, siendo su sello de identidad. Era la manera de reconocerlos en el campo: el lateral diestro portaba el '2', el zurdo el '3', el marcador central el '4', el interior diestro el '8', el izquierdo el '10', el delantero centro el '9'.... Eso casi ya es imposible de ver... menos con Inglaterra, que venció a España en la Liga de Naciones de ese modo en Sevilla.

Pero a día de hoy, normalmente, no es fácil reconocer los jugadores y su puesto en función de su elección de dorsal para la elástica de juego. La numeración asociada a un nombre, norma del fútbol actual, mató el romanticismo de aquellos equipos iniciales numerados del 1 al 11.

DEL 1 AL 11, ANHELO DE FLORENTINO

Y es que en el fútbol moderno no es una obligación tener uno de estos números clásicos. Florentino Pérez llegó a soñar con lograrlo en su primer época como presidente, animando a todos los cracks a lucir dorsales bajos (Zinedine Zidane era el '5', Luis Figo el '10', Ronaldo Nazario el '9', Raúl González el '7') pero el hecho de que el '4' fuese el de la mala suerte en China frustró su plan: David Beckham tuvo que elegir el '23'.

Muchas veces, sobre todo los fichajes de enero, no tienen más opción que lucir el que está libre pero a lo largo de la historia si se han podido ver dorsales, que por una u otra razón, ya son inolvidables.

Delanteros con dorsal defensivo: Kodro, Toquero, Borja Mayoral, Koné, Rushfeldt, Jamelli o Forlán Así, podemos bucear en la historia del deporte más seguido del mundo y ver varios casos curiosos sobre futbolistas con dorsales llamativos. El más reciente es el delantero internacional bosnio, Kenan Kodro, hijo de Meho Kodro, ex jugador de la Real Sociedad, que tras su reciente fichaje por el Athletic en el mercado de invierno ha decidido llevar el dorsal '2', un número que suelen llevar los defensas y no los atacantes. Eso sí, en Bilbao se recuerda con cariño a otro jugador que pasó por el equipo y que también llevó este dorsal: Gaizka Toquero.

Un delantero atípico, que siempre pareció más mayor que su DNI por una alopecia temprana. Actualmente, en otro equipo español (Levante) hay un delantero lleva este mismo número y es Borja Mayoral, que decidió vestir el '2' porque al anterior ariete en llevarlo en su posición, Aruna Koné, le dio suerte y marcó bastantes goles.

Sigurd Rushfeldt en el Racing de Santander en la época de los noventa o más recientemente Sandro Wagner en el Bayern también llevaron un '2' clásico de lateral diestro y Paulo Roberto Jamelli lució el '3' en Zaragoza. Llevar un número de defensa no frenó a Diego Forlán en el Villarreal, ya que fue Bota de Oro luciendo el '5'.

Arietes que suman y restan: Zamorano, Ronaldo, Balotelli, Cassano e Hicham Zerouali El caso más sonado de delantero con número atípico es el de Iván Zamorano, en el Inter de Milán. El delantero chileno, que había llegado al conjunto italiano en 1996 procedente del Real Madrid, tuvo que compartir vestuario, ni más ni menos, que con Ronaldo Nazario que llegó un año después. En esos momentos Zamorano, lucia el '9', y la primera temporada que coincidieron, Ronaldo llevó el 10 a la espalda.

Pero el chileno después de crear una amistad con el brasileño decidió ceder este número, también porque el presidente del Inter ofreció a Zamorano la posibilidad de jugar con el 1+8. Ronaldo y Antonio Cassano no llegaron a compartir equipo, pero sí lucieron el '99' en el Milan.

Mario Balotelli siempre ha sido un jugador especial y por eso siempre que la reglamentación se lo ha permitido (en la Premier lo llevó en dos equipos distintos) ha usado el '45' con el que fue campeón de Europa con el Inter de Milan en 2010. "Me puse el 45 porque estaba bromeando con que cuatro más cinco son nueve. Y cuando debuté, me trajo mucha suerte". También lo llevó en el Milan... y el día que lució la mítica camiseta: 'Why always me?' Uno de los casos más extraños es el del delantero marroquí, Hicham Zerouali, jugador del Aberdeen, que apareció con el '0' en el fútbol escocés y no logró anotar ningún tanto con esa elástica aunque sí lo hizo con el '11' y el '47'.

Al año siguiente fue un número prohibido en la competición y lo es en la Premier. Murió en 2004 en un accidente de coche en Rabat en diciembre de 2004 cuando tenía solo 27 y jugaba en el equipo de la ciudad.

Porteros con número dobles: Buffon, Peruzzi y Rogerio Ceni Gianlugi Buffon, en su paso por el Parma en lugar de lucir el clásico '1' de los porteros, quiso sorprender al público con el '88', pero no pensó en esos momentos que se formaría un gran revuelo por su elección.

De hecho, se le llegó a tildar de nazi, puesto que el '88' es uno de los símbolos del nazismo: los neonazis alemanes lo usan para decir "Heil Hitler!" (ya que la H es la octava letra del alfabeto), e inclusive se llama Club 88 al local donde los neonazis se reúnen en Berlin...

Viendo el lío, cambió de número al '77', que para él, significaba en su jerga, las piernas de la mujer. Su compatriota Angelo Peruzzi, con el que compartió vestuario en la Italia campeona del mundo de 2006, llevó el '70' en su etapa en la Lazio porque era el año de su nacimiento.

Uno de los porteros más goleadores, Rogerio Ceni, leyenda del Sao Paulo decidió llevar el número '01' para marcar su sello de identidad, además el 25 de Julio de 2005 jugó con el dorsal '618' para conmemorar que había roto con esa cifra el récord de partidos jugados en el tricolor.

El '69', en el lateral zurdo: Lizarazu y Angeliño Otro de los más curiosos es el '69' elegido por Bixente Lizarazu en su vuelta a Múnich en 2005. Tuvo que explicar que era su número de la suerte, debido a que nació en 1969, su altura era 1'69 cm y pesaba 69 kilos, nada tenía que ver con las bromas que estaba recibiendo sobre la elección del número por su connotación sexual.

Ese mismo dorsal lo ha lucido en distintos equipos el internacional español sub 21 Angel Tasende, Angeliño. Lo portó por elección propia en el Manchester City, New York City o Breda antes de su llegada al PSV Eindhoven.

El '1' de Ardiles y los porteros con números de campo: 'Pato' Fillol, Jongbloed y Nacho González No tuvo tanta capacidad de elección la plantilla de la selección argentina en el Mundial de 1978, ya que se repartieron los números por orden alfabético en función de su apellido. Eso provocó que Osvaldo Ardiles, leyenda del Tottenham y recordado por otro muchos gracias a su 'lambretta' en 'Evasión o Victoria' fue el '2' de la albiceleste.

El 'Pato' Fillol, meta argentino en el torneo, le tocó en suerte el '5'... por lo que en la final ninguno de los dos metas llevaba un dorsal clásico, dado que Jan Jongbloed usaba el número '8', que ya llevó en la final de 1974 que Holanda perdió ante Alemania pese a contar con el '14' eterno, Johan Cruyff.

En el Mundial de España cuatro años después Fillol lució el '7' y Ardiles el '1', aunque hubo dos excepciones con Maradona y Kempes, que llevaron el '10' y el '11' respectivamente... después de que 'El Pelusa' le pidiese a 'El Matador' el dorsal con el que el valencianista fue campeón Mundial en 1978.

Daniel Passarella eligió para la Copa América de 1997 el viejo sistema de la numeración por orden alfabético y Nacho González, entonces meta de Racing y que estuvo en tres etapas distintas en la Unión Deportiva Las Palmas, tuvo que portar el '10', un número con mucha historia en Argentina. Maradona, por supuesto, se quejó.

Y hasta tres cifras: Davids, Carlos Rosel, Lucarelli, Adolfo Bautista y Neymar Estos extraños dorsales pueden ser de los más conocidos a lo largo del tiempo en el fútbol, aunque ha habido otros como el de Edgar Davids ('1' en el Barnet Football Club de la League Two inglesa), Carlos Rosel ('247' con el América mexicano), Cristiano Lucarelli ('99' en el Livorno por sus creencias políticas de izquierda), Adolfo Bautista ('100' por el centenario del Chivas de Guadalajara). Incluso Neymar, que llegó a usar el '360' en un partido de Sao Paulo por una campaña de marketing.

Hoy en día no estamos acostumbrados a ver tantos números 'raros', pero lo que está claro es que los futbolistas pueden sorprender tanto con sus extravagantes peinados, por su forma de vestir, como por su elección en el dorsal que lucen.



