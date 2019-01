El juez de LaLiga desestima el descenso del Reus por impago

Actualizada 04/01/2019 a las 13:15

El Reus Deportivo se mantiene por el momento en LaLiga123 y podrá disputar este domingo, 6 de enero, el encuentro de la vigésima jornada contra el Málaga en La Rosaleda, después de que el Juez de Disciplina Social de LaLiga haya fallado desestimar su descenso de categoría pese a los retrasos en el pago de los salarios a sus jugadores.

En dicha resolución, el juez de LaLiga ha resuelto no adoptar la medida provisional de suspender el derecho del Reus a participar en la competición, "en tanto que si la AFE no ha interesado ninguna medida en concreto, no puede LaLiga, ni debe el Juez de Disciplina Social, ir más allá y decidir en tutela de los derechos -en este caso, los derechos profesionales o laborales de los futbolistas profesionales- cuya defensa corresponde a otros".

El fallo se produce a raíz de una demanda presentada por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, el pasado 29 de diciembre en la que solicitaba la suspensión, hasta la resolución del expediente disciplinario que se ha abierto al club catalán por el impago a sus futbolistas, de todos los derechos que posee como afiliado a la patronal.

En especial, LaLiga se refería al derecho a participar en LaLiga 1/2/3, ya que podría "suponer un riesgo para la integridad de la competición y la dignidad de los deportistas, jugadores y técnicos que participan en la misma".

En la resolución, no obstante queda constatada la competencia de LaLiga para tramitar y resolver un expediente disciplinario cuya sanción suponer una sanción que va desde el apercibimiento a la expulsión de LaLiga durante 5 años.

Asimismo, se acuerda la suspensión del derecho a la tramitación de las licencias federativas por LaLiga, "en tanto que se ha acreditado que el Reus ha impagado a muchos jugadores", seis de los cuales ya han rescindido su relación laboral con el club por este motivo. También, la suspensión del Reus y de sus dirigentes actuales del derecho a ser elegible para cualquiera de los órganos asociativos de LaLiga.

Igualmente, LaLiga informa de que el pasado 31 de diciembre el juez de Disciplina Social acordó la reducción de plazos por el instructor, por lo que a partir de ahora el período para cumplimentar los trámites en el expediente quedarán reducidos a la mitad.

