Luis Enrique: "Hay que dar imagen de una selección potente"

Actualizada 26/12/2018 a las 17:24

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, pide no ponerse límites pese a "tener poco tiempo para trabajar con los jugadores" y tiene claro que el objetivo para el 2019 es clasificarse para la Eurocopa de 2020 y "dar una imagen potente" de lo que podrían hacer en el torneo continental.

"Tenemos que seguir mejorando y no autolimitarnos por el hecho de tener poco tiempo para trabajar con los jugadores, que son de alto nivel y están acostumbrados a cambiar y a jugar en diferentes sistemas. Tenemos que hacerlos partícipes de este proceso y entre todos ser mejores", señala Luis Enrique en una entrevista a los medios oficiales de 'sefutbol.es'.

El asturiano hace balance de estos primeros meses con la 'Roja', destacando que está "muy contento con la actitud de los jugadores". "Esto es clave para conseguir cosas de cara al futuro", añade, sin olvidar que "después" de ganar a Inglaterra y Croacia "todos" pensaban que podrían estar en la 'Final Four' de la Liga de Naciones.

"Vimos lo que sucedió. El grupo era difícil y también cometimos errores, de eso no hay ninguna duda. Pero si tengo que hacer una valoración general de lo que había visto antes, de los conceptos que hemos trabajado y las cosas que hemos intentado cambiar y que estamos en proceso de cambiar, estoy muy satisfecho", reconoce.

Ahora, en 2019, tocará la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020, un grupo donde España competirá con Suecia, Rumanía, Noruega, Malta e Islas Feroe, algunos de ellos "rivales potentes" para el gijonés, sobre todo el combinado sueco que "llegó más lejos en el Mundial" y con "un nivel parecido" al de la triple campeona de Europa.

"No puedo pensar que hay rivales inferiores, tenemos que demostrarlo en el terreno de juego que es más complicado. Los profesionales del fútbol han vivido situaciones en las que siendo favoritos han perdido o selecciones inferiores que ganan. Sucedió, sucede y sucederá, tenemos que intentar que no pase y dar una imagen potente que nos acerque a lo que queremos dar en la próxima Eurocopa si nos clasificamos, que espero que así sea", advierte.

Sobre su contratación como nuevo seleccionador, Luis Enrique indica que recibió una llamada de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, que quería reunirse "urgentemente" y que le dijo si estaba "interesado" en el puesto. "Me he pronunciado muchas veces que me gustaría ser seleccionador, pero nunca sabes cuando te va a llegar la oportunidad", admite.

"Me tocó a mí y estoy superilusionado desde el principio. Es un cambio grande, pero me gusta, tengo facilidad para adaptarme a diferentes situaciones que se den y ahora tengo más tiempo para trabajar en lo que es la preparación de los partidos y las competiciones", subraya el exjugador.

El técnico también habla de su primer recuerdo de la selección, "el 12-1 a Malta, un partido muy especial" y de su debut como internacional en abril de 1991 ante Rumanía. "Recuerdo el vivir algo muy diferente a lo que estaba acostumbrado y que no podía imaginarme, fue un sueño cumplido", señala.

"Se nos recordará como la generación que no pasó de cuartos, pero creo que en momentos determinados el factor suerte no jugó a nuestro favor y en alguna ocasión fuimos eliminados de forma inmerecida. Me gustaría pensar que quizá pudimos poner algo para el éxito de las futuras generaciones y estoy muy contento y satisfecho de lo que hice y cómo competimos. Cuando uno tiene la sensación de darlo todo no puede haber ningún reproche", sentencia sobre su paso por la 'Roja' como jugador.



