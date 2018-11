El vuelo de Sandro (Real Sociedad) contra el Sevilla, ¿culpa de un superhéroe?

El delantero de la Real Sociedad Sandro Ramírez protagonizó la nota curiosa del partido que el equipo donostiarra disputó contra el Sevilla el pasado domingo en Anoeta y que terminó con empate sin goles. El exjugador del Barcelona y del Málaga dispuso de una de las mejores ocasiones del choque al plantarse delante del portero rival, pero al disparar a puerta no acertó a darle al balón y la punta de su bota se clavó en el suelo. El golpe fue de tal violencia que el jugador perdió el equilibrio por completo y se elevó metro y medio del suelo.

La anécdota no ha pasado desapercibida en las redes sociales, donde ya circulan vídeos en los que se recurre a la intervención de personajes fantásticos, como Spiderman, para dar una explicación al "vuelo" de Sandro Ramírez.

Me acaban de pasar esta obra de arte. No se de quien será.

Sandro, me caes bien eh? ‍♂️ pic.twitter.com/XMCDdjxprV