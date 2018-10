Conte, sustituto de Lopetegui

29/10/2018 a las 06:00

Florentino Pérez se reunirá hoy con la Junta Directiva del Real Madrid para decidir el futuro de Julen Lopetegui. No obstante, todo apunta al cese del técnico vasco tras la derrota y goleada de ayer en el Camp Nou frente al Barça.

Antonio Conte es el nombre que suena como sustituto. Este se desligó esta misma semana del compromiso que tenía con el Chelsea, de forma que es completamente libre para comprometerse con el Real Madrid. El medio italiano, Mediaset Italia informó además de que el técnico italiano, ganador de tres títulos de la Serie A (Primera División italiana) con el Juventus y de una Premier League con el Chelsea, es un perfil que también cuenta con el “visto bueno” del capitán madridista, el español Sergio Ramos. Este último fue uno de los primeros en pronunciarse ante la posibilidad del cambio de entrenador. El capitán del Real Madrid aseguró ayer que “el respeto se gana, no se impone” al ser preguntado sobre la posible llegada de un técnico como Antonio Conte, considerado como un entrenador con mano dura en el vestuario. “Siempre he tenido una buena relación con todos los entrenadores. Es mejor mantenerse al margen porque son situaciones delicadas. El respeto se gana, no se impone. Ahí están los entrenadores con los que hemos ganado títulos”, manifestó. Ramos recordó que “la gestión de vestuario es más importante que el conocimiento de un entrenador”. Por su parte, Butragueño echó balones fuera sobre el posible cambio de entrenador. “No es el momento de hablar. Es una mala noche para todos. El resultado es muy duro, esa es la verdad”, declaró.

A pesar del apoyo del vestuario a Lopetegui, y de que este mismo declarase sentirse “triste pero con fuerzas para seguir”, la confianza con el presidente Florentino Pérez se habría ido perdiendo y lo que buscan ahora es un entrenador con personalidad y hasta cierto punto resultadista

