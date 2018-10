La Fiscalía de Barcelona pide de nuevo que se reabra el caso del trasplante de Abidal

Actualizada 25/10/2018 a las 17:09

La Fiscalía de Barcelona ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Barcelona contra la decisión del Juzgado de Instrucción 28 de Barcelona de no reabrir la investigación del trasplante de hígado en 2012 al actual secretario técnico del FC Barcelona y exjugador, Eric Abidal, han informado a Europa Press fuentes judiciales.



La Fiscalía recurre la decisión del Juzgado 28 de este octubre de mantener el sobreseimiento del caso del trasplante ante la falta de "indicios bastantes, tratándose en todo caso de meras conjeturas y sospechas" los argumentos esgrimidos para reabrirlo. Las fuentes consultadas han indicado que el recurso alega que hubo una presunta falsificación documental ya que en la causa obran dos documentos originales distintos sobre el consentimiento del trasplante -y no una fotocopia mal hecha como dice la juez-, y además reclaman que se pueda citar a declarar al donante, primo de Abidal.



El Ministerio Fiscal ya pidió reabrir la investigación tras publicarse el contenido de una conversación intervenida al expresidente azulgrana Sandro Rosell y una tercera persona que aseguraba que a Abidal le habían comprado un "hígado ilegal", según publicó El Confidencial. La Fiscalía revisó el caso y solicitó en julio reabrirlo al Juzgado de Instrucción 28 de Barcelona por la presunta compra ilegal de un hígado por parte del entonces presidente del club. El Ministerio Público también solicitó a finales de agosto que el primo del exfutbolista declarase en calidad de testigo por el trasplante y que un médico forense le visitara para confirmar si fue el donante del órgano.



El juzgado ya había solicitado, antes de archivar, que el primo del exfutbolista declarara en calidad de investigado, una diligencia para la que se remitió una comisión rogatoria a las autoridades francesas, que fue denegada porque "la legislación no reprime al vendedor de órganos al igual que la legislación española". La juez rechazó en su último auto que se le pueda citar en calidad de testigo, como pide el fiscal, para que declare y se le pueda realizar un examen médico porque en el caso de tomarle declaración se debería hacer en calidad de investigado, por lo que dicha petición no puede prosperar.



Asimismo, la juez recogió en su auto que existían unas supuestas irregularidades detectadas en las actas del consentimiento del trasplante, por lo que la magistrada del Registro Civil había revisado toda la documentación y vio que el problema era por una fotocopia mal realizada. El trasplante de Abidal se realizó en 2012 por la vía pública en el Hospital Clínic de Barcelona, aunque la recuperación se llevó a cabo en las instalaciones privadas del hospital, en el BarnaClinic.

