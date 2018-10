Batacazo del Atlético en Dortmund

Actualizada 24/10/2018 a las 23:10

Una derrota sonora y rotunda, un 4-0 en Dortmund, golpeó en la Liga de Campeones al Atlético de Madrid, devorado por la eficacia de su adversario, doblegado en la peor derrota de la era Diego Simeone, víctima de un batacazo impensable y comprometido al límite su objetivo del primer puesto.

El marcador quizá fue exagerado, quizá no hubo tanta diferencia en el juego, sí abrumadora en la pegada arriba, pero un resultado tal no fue una casualidad, porque el Atlético cometió errores atrás, porque la sustitución de Saúl Ñíguez no pareció acertada y porque no fue a por el partido hasta el segundo tiempo, cuando ya perdía 1-0.

Es cierto que en el 1-0 en contra no tuvo suerte, un disparo raso de Witsel desde el borde del área cerca del descanso que no tenía otro destino que las manos de Jan Oblak hasta que impactó en el pie de Lucas Hernández, desviado definitiva e invariablemente hacia el lado contrario para hacerlo inalcanzable para el portero esloveno.

Pero igual de cierto es que el Atlético, más allá de una puesta en escena prometedora, sólo contó media ocasión en todo el primer tiempo, un derechazo raso de Griezmann al lateral de la red que ni siquiera exigió la estirada del portero, o que la mejor acción de todo ese tramo de Diego Costa fue en defensa para evitar un remate.

La posesión entonces, también después, salvo algún rato, supuso una carga pesada para el Atlético, que de principio le valió para contener cada transición veloz que intuía de su adversario, pero para poco en ataque; muchos amagos, algún centro y ninguna oportunidad, todas frustradas cuando el balón necesita más agilidad, más inventiva, cuando la precisión define si habrá o no ocasión.

Hasta ahí no sufrió el Atlético. Después, en el viaje hasta el descanso, sí sintió ya la rapidez de su rival, el paso atrás que le provocó por momentos, un disparo de Witsel desde lejos que atrapó desde el suelo Oblak, un remate fallido por dirección y altura con todo a favor de Pulisic, el citado gol y un cabezazo más de Zagadou.

Todo ello concentrado desde el minuto 20 al descanso, cuando el Atlético perdió el control del encuentro, pero, sobre todo, la posibilidad constante de jugar en campo contrario, quizá un detalle sustancial para todo lo que planeaba en Dortmund, recuperado de inmediato en cuanto se rearmó de convicción en el intermedio.

La consecuencia ofensiva, sumada al primer cambio al descanso, con la entrada de Rodrigo, hoy por hoy esencial en el Atlético, por Thomas en el medio centro, al que movió además a Koke, fue palpable, por el agobio ya evidente de su rival, pero sobre todo por el hecho más tangible de todos: la cantidad y claridad de las ocasiones.

En seis minutos de la segunda parte, dobló no sólo toda la sensación en ataque de la primera, sino también sus oportunidades, las dos de Saúl, recolocado más hacia la derecha y más arriba con las variaciones tácticas del intermedio. No marcó por una cuestión de centímetros. Primero tiró fuera, después chocó con la cruceta.

Dos zurdazos para agitar el partido, para reafirmar la ambición que requería el reto de levantar un 1-0 en el Signal Iduna Park de Dortmund y para causar temor en el Borussia. Aún lanzó otro tiro más en ese tramo, desde esa posición por la derecha, también con la zurda, esta vez detenido desde el suelo por el portero Roman Bürki.

Por la presencia de Rodrigo y, sobre todo, por el paso adelante no sólo sobre el 'tablero' verde en cuanto a la presión, evidentemente bastantes metros más arriba, sino también en la ambición, la pretensión y la renovada vocación ofensiva del equipo a la caza del empate, el Atlético era mejor que antes y que su rival.

No fue absolutamente constante, pero sí insistente, mientras Simeone sustituyó a Saúl, el más incisivo del segundo tiempo, por Correa, mientras el cronómetro descontaba minutos aún con el 1-0 en el marcador, mientras el Dortmund se rebeló un rato...Y el partido se escapó ya sin remedio, con el 2-0 de Guerreiro a pase de Achraf.

El poste luego frustró a Correa, pero el duelo ya estaba perdido, más aún con el 3-0 al contragolpe que sirvió Achraf y marcó Sancho, en posición de fuera de juego, y finalmente con el 4-0 de Guerreiro que completó el golpetazo del Atlético en Dortmund.

Ficha técnica:

4 - Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Diallo, Zagadou, Achraf; Witsel, Delaney (Dahoud, m. 35); Pulisic (Jadon Sancho, m. 78), Gotze, Larsen (Guerreiro, m. 62); y Reus.

0 - Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Godín, Lucas, Filipe; Koke, Thomas (Rodrigo, m. 46), Saúl (Correa, m. 70), Lemar; Griezmann y Diego Costa.

Goles: 1-0, m. 38: Witsel, con un tiro raso desde fuera del área desviado definitivamente por un rechace en Lucas Hernández. 2-0, m. 73: Guerreiro remate con la derecha un centro desde la banda izquierda de Achraf. 3-0, m. 83: Jadon Sancho, a pase de Achraf. 4-0, m. 89. Guerreiro bate a Oblak tras un fallo de Filipe Luis.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra). Amonestó al local Diallo (m. 13) y a los visitantes Thomas (m. 35), Lemar (m. 44) y Diego Costa (m. 87).

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada del grupo A de la Liga de Campeones, disputado en el Signal Iduna Park de Dortmund ante unos 80.000 espectadores.

