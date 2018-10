Actualizada 19/10/2018 a las 08:51

El ídolo de la infancia del navarro Anaitz Arbilla (31 años) era su vecino más ilustre de Larrainzar, ‘Cuco’ Ziganda. Arbilla llegó a la cantera del Athletic, pero no saltó al primer equipo. Inició una carrera en Segunda B que le llevó al Poli Ejido, en donde conoció el lado oscuro. “Sufrí de impagos. Me mostraron que no todo en el fútbol es un camino de rosas”. Este jueves renovó por el Eibar. “Siento que este es mi sitio”.

¿Cómo se define en una frase? M

