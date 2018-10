Sergio Ramos demuestra con imágenes que no pisó a Sterling

Actualizada 17/10/2018 a las 14:24

El capitán de la selección española, Sergio Ramos, se defendió este miércoles 17 de octubre de las acusaciones vertidas por la prensa inglesa y probó con un vídeo en sus redes sociales que no pisa a Raheem Sterling, versión que se publicada en los medios británicos tras la victoria de Inglaterra en el Benito Villamarín (2-3).



Nada más que decir.

Nothing else to say. pic.twitter.com/BCuQI3n7hT — Sergio Ramos (@SergioRamos) 17 de octubre de 2018

Ramos, señalado como "antideportivo" por su gesto, publicó un vídeo con otra toma diferente donde se aprecia que no pisa al jugador del Manchester City, simplemente pasa a su lado, roza la bota de su compañero de profesión y es éste quién finge agarrándose el tobillo.

"Nada más que decir" ('Nothing else to say'), escribió el central del Real Madrid en su cuenta de Twitter acompañado del vídeo de la acción, el cual supera las 600.000 reproducciones apenas dos horas después de ser publicado.

Es la segunda vez que la prensa inglesa acusa a Ramos después de que fuese señalado como culpable en la lesión de Mohamed Salah, jugador del Liverpool, en la última final de la Liga de Campeones, y de haber dejado conmocionado al portero Karius, lo que habría provocado los errores de este en los goles madridista. El andaluz fue pitado en Wembley en la visita de la selección española el pasado mes de septiembre.

