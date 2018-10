Actualizada 17/10/2018 a las 17:04

LaLiga ha presentado este miércoles la segunda edición de LaLiga Genuine Santander para personas con discapacidad intelectual, una competición que es la "verdadera liga de las estrellas", según explicó Javier Tebas, y en la que lo importante no son las cifras sino "las emociones y los valores" de los jugadores y clubes, unos valores "imprescindibles" para el presidente del organismo deportivo.



"Quiero dar las gracias al Banco Santander por las becas a los clubes. Hoy vuelve a ser un día importante junto al Santander. El color rojo de la entidad, que ya está muy presente en LaLiga Santander y LaLiga 123, se extiende a otra competición, a LaLiga Genuine. Y el color rojo significa fuerza, fortaleza y determinación. Fuerza de los clubes y los jugadores, fortaleza de los valores porque está es la verdadera liga de las estrellas y determinación en el proyecto. Nosotros no competimos, compartimos", afirmó Tebas en el acto de presentación celebrado en la sede de la entidad bancaria en España.

El presidente de LaLiga sí intuyó cuando presentaron el proyecto que llegarían a esta cifra de clubes, que ahora son 30, frente a los 18 que participaban la temporada pasada. Lo que no imaginaba era "la fuerza que iba a generar esta competición" y la fuerza "con la que te llegan estos jugadores". "Sus abrazos son los mejores de mi vida. Pero esto no es un tema de cifras, sino de emociones y valores, unos valores imprescindibles en mi vida", añadió. En el acto también estuvo presente el consejero delegado de Santander España, Rami Aboukhair, que ha anunciado que aparte de ser el principal patrocinador darán "30 becas que fomentan la inserción laboral, una para cada club" para participar activamente en el proyecto. Visiblemente emocionado, ha comparado a los jugadores y jugadoras de LaLiga Genuine con Messi, Güedes o Vinicius, diciendo que ellos eran "unos cracks, increíbles, auténticos, genuinos", en definitiva "personas brillantes".



"Nacisteis para destacar. Nosotros hemos patrocinado a grandes deportistas como Induráin, Nadal..., y ahora, LaLiga Genuine. Quiero que me firméis un balón para presumir de vuestros autógrafos. Para acabar diré una frase de la película Wonder: "Todos merecemos una ovación del público al menos una vez en la vida", finalizó emocionado. Esta segunda edición contará con 30 equipos que jugarán cuatro fases, siendo la primera de ellas en Tarragona del 16 al 18 de noviembre. La competición se disputará en la modalidad de Fútbol 8, en partidos de cuatro partes de 10 minutos. La temporada pasada fue el Espnayol el equipo ganador y el Athletic Club Fundazioa se llevó el premio del 'fair play'.

