Despiden al seleccionador de Eslovenia por sus comentarios sobre Oblak

Actualizada 17/10/2018 a las 17:45

Tomaz Kavcic ha sido destituido como seleccionador de Eslovenia debido a los malos resultados del equipo, informó este miércoles el presidente de la Federación de Fútbol eslovena (NZS), Radenko Mijatovic.

El ex seleccionador esloveno llegó a decir, en unas declaraciones a un medio del país, que Oblak le había mentido: "No me habla, está siendo engañado y es muy triste. Es mi gran derrota personal. Él dijo mentiras desde Madrid sin hablar conmigo y yo nunca dije nada. A pesar de todo, Eslovenia le necesita".



"La decisión se debe sobre todo a flojos partidos y malos resultados en la Liga de Naciones", indica Mijatovic en la página oficial de la federación.



Con un bagaje de cinco derrotas en siete partidos, Kavcic, de 64 años, y nombrado en diciembre de 2017, se ha convertido en el seleccionador con el menor tiempo al frente del equipo.



El ex jugador se dio a conocer como entrenador del equipo sub-21 esloveno entre 2008 y 2014, mientras entre 2016 y 2018 fue el segundo del seleccionador nacional Srecko Katanec.

Etiquetas Fútbol europeo

Selección DN+