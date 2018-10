Quique: "He trabajado igual en Pamplona que Coruña; ahora estoy acertado"

Actualizada 05/10/2018 a las 19:30

Quique González, delantero del Deportivo, aseguró este viernes que su trabajo ha sido el mismo en el inicio de esta temporada que en la anterior con Osasuna, pero "ahora" está "acertado" y eso le ha supuesto batir en siete jornadas el número de goles que logró en todo el curso pasado.

El jugador vallisoletano, que ha anotado seis goles en otros tantos remates a portería y se perdió un par de encuentros por lesión, explicó en rueda de prensa que intenta "disfrutar el momento".

"No siempre hay buenos momentos. La gente que me conoce sabe que el año pasado en Osasuna tiré seis palos y hubo goles legales anulados. Son momentos, son rachas. He trabajado igual en Pamplona que aquí; ahora estoy acertado de cara al gol", comentó.

El atacante blanquiazul explicó que le "ha costado mucho llegar" adonde está ahora y afirmó que no quiere "perder" todo lo que tiene a su "disposición en el Deportivo para trabajar".

Quique deseó que la racha en la que está inmerso "siga" y se mostró "muy contento a nivel personal" por el dulce momento que atraviesa.

"Pero lo importante es el colectivo, estoy aquí para ayudar", indicó el futbolista, que evitó "las comparaciones" con otros delanteros de la historia del Deportivo.

Sobre su oportunismo en el área, indicó que "es algo que se lleva dentro, como la intuición o saber dónde tienes que estar".

El delantero deportivista llegará enrachado a la siguiente cita de la temporada, en la que el conjunto coruñés recibe al Málaga en el estadio Abanca-Riazor el domingo.

"Sabemos que lo más importante es estar bien nosotros. Jugamos en casa, con nuestra gente. Haciendo las cosas como últimamente, sabemos que vamos a tener ocasiones y estaremos más cerca de ganar", declaró.

