El Girona, entre los diez mejores equipos de la historia en Primera División

Al Girona le costó horrores aterrizar en Primera División, pero desde que lo consiguió, en aquel histórico 4 de junio de 2017, el equipo no ha parado de dar pasos hacia objetivo de consolidarse en la elite del balompié nacional. Hoy, 400 días después de aquel encuentro contra el Atlético de Madrid en el Estadi Municipal de Montilivi (2-2) que supuso el debut de la entidad en la categoría, el conjunto rojiblanco puede presumir de ser el equipo con el noveno mejor promedio de puntos por partido de la clasificación histórica de Primera, conformada por los 63 clubes que han competido en ella.



Con 16 victorias, 16 derrotas y once empates; el Girona ha sumado un total de 59 puntos en 43 encuentros; es decir, que promedia 1,37 puntos por partido. Una cifra que, adecuando todos los resultados al sistema actual de tres puntos por cada victoria y de uno por cada empate, tan solo le sitúa por detrás del Real Madrid (1,99), del Barcelona (1,93), del Atlético de Madrid (1,66), del Valencia (1,57), del Athletic Club (1,54), del Villarreal (1,50), del Espanyol (1,45), del Sevilla (1,45) y de la Real Sociedad (1,38).



De hecho, en los 43 partidos que ha disputado en la elite, el conjunto rojiblanco ya ha tenido tiempo de batir al Madrid en casa (2-1), de empatar contra el Barcelona en el Camp Nou (2-2) o de derrotar al Villarreal en las dos ocasiones en que ha visitado el Estadio de la Cerámica (0-2 y 0-1). Otros resultados positivos fueron los dos empates contra el Atlético Madrid (2-2 y 1-1) o la racha de hasta seis victorias consecutivas en Montilivi que cosechó el equipo en el ecuador de la temporada pasada. "No es casualidad que el Girona esté donde esté", enfatizaba el sábado Eusebio Sacristán en la rueda de prensa previa al derbi contra el Barcelona de este fin de semana pasado.



El técnico vallisoletano, que desembarcó este verano en Montilivi para ocupar el vacío que dejó Pablo Machín al marcharse al Sevilla, incluso ha mejorado los números de su predecesor, sumando tres puntos más en las cinco primeras jornadas de liga. Y es que, a pesar de haberse enfrentado ya al Barcelona y al Madrid, el Girona de Eusebio ocupa en estos momentos el sexto lugar de la tabla. Mientras, los aficionados rojiblancos, entregados a sus futbolistas como nunca, disfrutan mientras ven como su equipo continúa escalando posiciones en la clasificación histórica de Primera División, la categoría en la que anhelaban brillar desde hacía tantos años.

