El Granada no perdona a un Extremadura con goteras en la defensa

Actualizada 09/09/2018 a las 20:40

El Granada se llevó los tres puntos del Francisco de la Hera (1-3) en un encuentro en el que el Extremadura se mostró muy flojo en defensa y no aprovechó sus ocasiones de gol cuando el marcador era de empate a uno. El conjunto granadino, mucho más acertado en ataque, con un Antonio Puertas que supo aprovechar las cesiones de la defensa local, consiguió su segundo triunfo consecutivo y se mantiene invicto en lo que va de temporada.



El partido arrancó con el conjunto de Juan Sabas buscando un gol que encarrilara su primera victoria, pero el Granada se adelantó en el minuto 2. Pardo perdió el balón en una posición muy peligrosa y Antonio Puertas no desaprovechó el centro de Vadillo para batir a Manu García y poner el 1-0 en el marcador. Tras el gol visitante, el Extremadura se descompuso y no fue hasta pasado el ecuador de la primera mitad cuando los locales volvieron a recuperar la cara al encuentro.



Antes de llegar al descanso, Enric Gallego no acertó a rematar un balón que recibió de espaldas a portería y a Zarfino se le fueron dos balones por encima del larguero de la portería de Rui Silva. La segunda parte comenzó con un Extremadura muy incisivo, en busca del gol que lo volviera a meter en el partido. El Granada también lo intentó, con Vadillo como su hombre de referencia en el ataque, pero en el minuto 58, Álex Barrera inició una contra que terminó con un gol de Enric Gallego.



El empate dio un empujón a los locales, que tuvieron varias ocasiones para ponerse por delante en el marcador. Sin embargo, en el minuto 67, en una jugada aislada, Aitor no acertó a despejar el balón y dejó solo a Antonio Puertas, que batió con un tiro raso a Manu García. Tras el segundo gol granadino, los de Juan Sabas no supieron reponerse y el conjunto visitante dispuso de varias ocasiones para aumentar la ventaja. El 1-3 lo firmó Pozo que, tras recibir el balón en el borde del área y ante la pasividad de la defensa local, se coloco el esférico para, con un sutil toque, enviarlo donde Manu García no podía llegar.

Ficha técnica:

1. Extremadura UD: Manu García; Álex Díez, Pardo, Aitor, Pomares; Zarfino, Álex Barrera, Diego Capel (Valverde, min. 63), Kike Márquez (Willy, min. 53); Chuli (Billy Arce, min. 72) y Enric Gallego.

3. Granada CF: Ruiz Silva; Álex Martínez, Germán, Víctor Díaz, Quini; Montoro, Vico (Pozo, min. 60), Fede; Antonio Puertas (Nico Aguirre, min. 81), Adrián Ramos y Vadillo (Martínez, min. 69).

Goles: 0-1, min. 2: Antonio Puertas; 1-1, min. 58: Enric Gallego; 1-2, min. 67: Antonio Puertas; 1-3, min 89: Pozo.

Árbitro: López Toca (Comité Cántabro). Amonestó a los jugadores locales Pardo, Kike Marquez y Álex Barrera; y a los visitantes Quini, Fede, Montoro.

Incidencias: Encuentro disputado en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo ante 9.907 espectadores.

