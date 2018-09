El navarro Sancet, del Bilbao Athletic, al menos seis meses de baja

04/09/2018 a las 06:00

Oihan Sancet (Pamplona, 18 años), formado en la cantera de Osasuna, estará al menos seis meses de baja. El centrocampista navarro del Bilbao Athletic, reclutado por Eduardo Berizzo para hacer la pretemporada con el primer equipo, sufre una “rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco interno de su rodilla izquierda”, según comunicó el Athletic.

Las pruebas médicas realizadas ayer por la mañana confirmaron el peor de los diagnósticos para una de las perlas de la cantera de Lezama: se perderá gran parte de la campaña ya que, como pronto, reaparecerá en abril. Tendrá que esperar, por tanto, su sueño: estrenarse este curso con el primer equipo, algo que tampoco era una quimera después de estar en el calentamiento del curso a las órdenes del argentino. Jugaba el pasado sábado su segundo partido como titular en el Bilbao Athletic en Tanos contra la Gimnástica de Torrelavega cuando se lesionó.

LA DIÁSPORA

A continuación se enumeran los jugadores navarros del extranjero, Primera y Segunda División y sus actuaciones el pasado fin de semana.



EXTRANJERO

Azpilicueta (Chelsea) Jugó los 90 minutos de lateral derecho en el triunfo 2-0 contra el Bournemouth.

Monreal (Arsenal) Disputó todo el partido en la victoria 2-3 en Cardiff.

Javi Martínez (Bayern) Estuvo en el banquillo en el 0-3 al Stuttgart.

Berenguer (Torino) Salió en el 86. Ganó 1-0 al Spal.

Isma López (Omonia) No jugó su equipo chipriota.

Iñaki Astiz (Legia) No jugó por sanció en el 0-0 fuera contra el Cracovia.

Borja Ekiza (Paralimni) Jugó todo el partido en la derrota 3-5 contra el Nea Salamis en Chipre.



PRIMERA

Merino (Real Sociedad) No fue convocado debido a unos problemas físicos.

Santamaría (Huesca) Suplente en el Camp Nou.

Williams (Athletic) Aplazado el partido de Vallecas.

Muniain (Athletic) Aplazado el partido de Vallecas

San José (Athletic) Aplazado el partido de Vallecas.

Raúl García (Athletic) Aplazado el partido de Vallecas.

Remiro (Athletic) Aplazado el partido de Vallecas.

Arbilla (Eibar) Jugó los 90 minutos en el triunfo contra la Real Sociedad.

Iraizoz (Girona) No fue convocado.

Eraso (Leganés) Jugó 68 minutos en el Bernabéu.



SEGUNDA

Cantero (Majadahonda) Estuvo en el banquillo en el 0-1 en Tarragona.

Carlos Martínez (Oviedo) Recién salido de una lesión, no fue convocado.

Jon Erice (Albacete) Jugó todo el partido en el 3-0 de su equipo al Córdoba.

Eguaras (Zaragoza) No jugó contra el Cádiz. Se recupera de una pubalgia.

Javi Ros (Zaragoza) Disputó los 90 minutos.

Alejandro Sanz (Numancia) Vio el 3-2 en Lugo desde el banquillo.

