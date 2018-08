El Eintrahct Fráncfort de Lucas Torró, eliminado en la primera ronda

Actualizada 18/08/2018 a las 17:56

El Eintracht Fráncfort, actual campeón, cayó eliminado en la primera ronda de la Copa de Alemania de fútbol tras perder en el Donaustadion contra el Ulm (1-2), de categoría regional. El Eintracht, que el pasado año se proclamo campeón tras vencer en la final al Bayern Múnich, no dio el nivel esperado en el partido de treintaidosavos de final de la competición.



El cuadro que entrena el austríaco Adi Hutter fue incapaz de rehacerse cuando el conjunto local se adelantó al inicio de la segunda parte por medio de Steffen Kienle. De hecho, el Ulm marcó el segundo a un cuarto de hora del cierre gracias a Vitalij Lux. El conjunto de Fráncfort so lo fue capaz de batir a su rival en el tiempo añadido, por el acierto del portugués Goncalo Paciencia. El Ulm, por tanto accedió a los dieciseisavos de final de la Copa de Alemania igual que el Bayer Leverkusen, el Wolfsburgo y el Werder Bremen, de la Bundesliga, y el Kaiserslautern, el Nuremberg, el Duisburgo y el Werder Bremen, de la segunda categoría de fútbol germano, que no dieron pie a la sorpresa.



El Bayern Múnich también se clasificó aunque con más apuros de los esperados. Un gol del polaco Robert Lewandowski a 18 minutos del final proporcionó la victoria del conjunto bávaro ante el Drochtersen Assel, de categoría regional, y la clasificación del conjunto de Niko Kovac para los dieciseisavos de final de la Copa de Alemania.

