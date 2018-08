El ex de Osasuna Maikel Mesa ficha por la UD Las Palmas

Actualizada 17/08/2018 a las 19:02

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha confirmado este viernes la llegada al equipo amarillo del ex de Osasuna Maikel Mesa, procedente del Gimnàstic de Tarragona, y la salida del grancanario Vicente Gómez, a quien el club dará la carta de libertad.

Además, el máximo dirigente del club isleño ha cerrado la puerta al atacante isleño Tanausú Domínguez, 'Tana', jugador que pretendía salir de la entidad, petición a la que no accederá la Unión Deportiva.

El tinerfeño Maikel Mesa, de 27 años, se convertirá en el decimocuarto fichaje de Las Palmas para la próxima temporada, pero no será el último, ya que Ramírez ha dicho también que pueden llegar tres futbolistas más: un lateral izquierdo, un centrocampista y un extremo.

Por su parte, Vicente Gómez dejará la entidad y, de hecho, este mediodía no ha estado presente junto al resto de sus compañeros en la tradicional visita a la Virgen del Pino, en la villa mariana de Teror, donde el presidente de la Unión Deportiva ha adelantado las últimas novedades en materia de altas y bajas.

Ramírez ha dicho en una improvisada rueda de prensa que deja marchar a Vicente Gómez porque "lo necesita, está muy afectado por el descenso del equipo" y lo ha "dado todo" por la Unión Deportiva.

"No está animado y cree que necesita cambiar de aires. No es justo que esté aquí en esas condiciones, prima el lado humano", ha añadido el presidente sobre Vicente Gómez, quien firmará "tres años" en su nuevo equipo, aunque el presidente no ha desvelado su destino.

Etiquetas Osasuna

Gimnàstic

Selección DN+