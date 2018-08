Una Segunda de Primera con muchos aspirantes al ascenso

Actualizada 13/08/2018 a las 15:31

El descenso de la UD Las Palmas, Deportivo y Málaga, unido a la permanencia en la categoría de históricos como Osasuna, Granada, Tenerife, Cádiz, Córdoba, Zaragoza o Sporting de Gijón dibuja un campeonato de Segunda apasionante con numerosos aspirantes al ascenso. Esta temporada la Segunda División está plagada de equipos de Primera, algunos de ellos con una trayectoria muy larga en la máxima categoría e incluso con recorrido por Europa pero que sin embargo ahora están viviendo los sinsabores del fútbol.



De los veintidós clubes de Segunda, solo cinco no han estado nunca en Primera. Son el Lugo, Alcorcón, Rayo Majadahonda, Reus Deportiu y Extremadura UD, heredero del desaparecido Club de Fútbol Extremadura que sí jugó en Primera dos temporadas, la última, la 1998/1999, con Rafa Benítez de entrenador. Los tres principales candidatos al ascenso, aunque solo sobre el papel, son los recién descendidos Deportivo, Málaga y Las Palmas, que cuentan con el añadido del fondo de compensación económica que proporciona LaLiga a los equipos que pierden la categoría.



También con el objetivo de ascender a Primera parten el Real Zaragoza y el Sporting de Gijón, que disputaron la última promoción junto al Numancia, que no renuncia a volver a dar la sorpresa, aunque su objetivo es sobre todo la permanencia. El Real Oviedo, que sigue confiando en Juan Antonio Anquela, y Osasuna, que inicia nuevo proyecto con Jagoba Arrasate, son otros dos equipos llamados a pelear por el ascenso con el Cádiz de Álvaro Cervera, el Granada de Diego Martínez y el Tenerife de Joseba Etxeberria.



Objetivos más modestos, pero igual de importantes, son los que tienen los recién ascendidos Elche y Mallorca, que regresan a Segunda tras probar lo duro que es Segunda B para ascender a la categoría de plata. Debutantes en la categoría son el Rayo Majadahonda, que se está adaptando a los numerosos cambios que supone competir en Segunda, como el convertirse en Sociedad Anónima Deportiva, y el Extremadura UD, que cuenta para su etapa en Segunda con Juan Sabas, un hombre de fútbol que como jugador disputó 196 partidos en Primera con el Betis y Atlético de Madrid.



Albacete, Reus y Lugo cumplieron la pasada temporada con la permanencia sin pasar muchos apuros, algo que esperan repetir y que también anhelan Córdoba, Almería, Nàstic de Tarragona y Alcorcón, que sufrieron hasta la última jornada y no quieren volver a repetir una experiencia demasiado comprometedora. Como nota destacada, esta temporada será la primera sin ningún filial desde la campaña 2002/2003. Entre medias, en estos dieciséis años, filiales del Barcelona, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao o Sevilla han pasado por la categoría y en algunos casos, como el conjunto catalán, terminando entre los seis primeros de la clasificación, aunque sin opción a ascenso.

