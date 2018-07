Luis Enrique: "Ser seleccionador implica mucha ilusión, estoy muy motivado"

Luis Enrique Martínez, nuevo seleccionador español, explicó este miércoles en declaraciones a 'Cuatro' que este cargo "implica mucha ilusión", destacó su felicidad y motivación para tomar el mando del equipo y expuso que la crítica "es algo que va anexo a cualquier cargo" y lo acepta de "muy buen grado".



"No sé si era un sueño, pero sí siempre me ha hecho mucha ilusión. He tenido la oportunidad de ser jugador internacional, sufrir y disfrutar con la camiseta de España en muchos campeonatos y ahora hacerlo como seleccionador implica mucha ilusión. Estoy muy contento, muy motivado y con ganas de empezar a correr", valoró a 'Cuatro', según recoge la página web del canal de televisión. También fue preguntado por algunas críticas por su designación. "¿Qué dices? Criticar en España es imposible. Estoy encantado. Sé lo que significa ser entrenador, la crítica es algo que va anexo a cualquier cargo en nuestro país, lo acepto de muy buen grado y seguro que nos vamos a divertir", respondió Luis Enrique.



El seleccionador apuntó, sobre las personas que dicen que es 'anti-madridista', que les quiere "muchísimo". "Estoy abierto a dar mi mejor versión", agregó el técnico, que explicó que su relación con la prensa será "como siempre": "¿Mejor? Si no puede mejorar. Es un nivel altísimo el que tengo. Os voy a tratar como os merezcáis". "Tengo 48 años y va a ser difícil cambiar. Si puedo mejorar, intentaré hacerlo, pero estoy contento de lo que he hecho hasta ahora, a donde he llegado a lo largo de mi carrera deportiva y no voy a cambiar. Soy el mismo", añadió.

