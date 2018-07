El juez archivó la supuesta compra de un hígado para Abidal a principios de año

El magistrado del Juzgado de Instrucción 28 de Barcelona archivó a principios de año la investigación por la presunta compra de un hígado para el exjugador del FC Barcelona y actual secretario técnico, Eric Abidal, por parte del entonces presidente del club, Sandro Rosell. Según ha informado este miércoles en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el Juzgado de Instrucción 28 de Barcelona recibió hace poco más de un año una inhibición por parte de la Audiencia Nacional en relación al caso.



El juzgado "practicó una serie de diligencias que no permitieron definir ni ilícito penal ni el supuesto autor o autores" por lo que, con un informe favorable de la Fiscalía, se acordó el archivo de las diligencias sobre el trasplante de Abidal, que tuvo lugar en 2012 para superar un cáncer. Según publicó este miércoles 'El Confidencial' y a raíz de unas conversaciones telefónicas, el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell habría participado en la compra ilegal de un hígado para que le fuese trasplantado a Eric Abidal para ayudarle a superar el cáncer que se le detectó en 2011 y del que recayó gravemente un año después.



"En relación a esta información publicada por El Confidencial, la defensa de Sandro Rosell manifiesta no tener conocimiento de estos hechos. Ni de si son ciertos, ni qué juzgado instruye, ni por qué no se tiene conocimiento del mismo un año después", señaló la defensa del empresario en un comunicado.

Te recomendamos

Selección DN+