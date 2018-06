El delantero peruano Farfán, ingresado por un traumatismo craneoencefálico

El delantero peruano Jefferson Farfán sufrió un traumatismo cráneo encefálico que obligó a ingresarle en una clínica de Moscú, en la que pasa la noche por precaución, pero los exámenes a los que ha sido sometido son "favorable", indicó hoy la Federación Peruana de Fútbol (FPF).



El jugador impactó con uno de los porteros del combinado peruano durante el entrenamiento matutino de hoy en el estadio Khimki de la capital rusa, habitual lugar de ejercicio del combinado peruano desde el inicio del Mundial de Rusia. Siguiendo los protocolos correspondientes en este tipo de situaciones, el futbolista fue trasladado al hospital asignado por la FIFA para Perú, donde fue sometido a todos los exámenes médicos pertinentes, señaló la FPF en un comunicado.



El doctor de la selección, Julio Segura aseguró que "los resultados han sido favorables para el jugador".Sin embargo, agregó, por indicaciones médicas, Farfán "continuará internado para ver la evolución"

Su compañero Santamaría: "Farfán no se movía, pensé en lo peor"

Anderson Santamaría, defensa central de la selección peruana, reconoció hoy que tras ver sobre el césped a su compañero Jefferson Farfán temió "lo peor", porque "no se movía", aunque tras el susto los médicos confirmaron a la plantilla que el delantero del Lokomotiv ruso está "fuera de peligro".



El central relató los segundos siguientes al choque con uno de los jugadores sub'20 que acompañan a la selección: "No se movía, no movía las piernas, los brazos, le abrían los ojos y estaba blanco, solo parpadeaba. Fue muy duro, nunca había visto una situación así, pero los médicos nos informaron de que afortunadamente ya reaccionó". Santamaría confirmó ante los medios que su compañero "ya está consciente y durmiendo, puede mover las piernas y sobre todo está fuera de peligro". "Hoy o mañana esperamos tenerlo con nosotros pero de momento sigue en la clínica", dijo.

