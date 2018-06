Masoud Shojaei, centrocampista del AEK Atenas, lamentó la baja ante España del líder defensivo de Irán, Rouzbeh Cheshmi, pero advirtió que "cuando las cosas se ponen difíciles", tienen la capacidad de unirse más.



"Sin duda Rouzbeh es un jugador clave de nuestra selección que ha demostrado saber jugar muy bien en este tipo de partidos. Es un excelente futbolista y le echamos de menos, pero tenemos muchos jugadores buenos que son capaces de cubrir su ausencia", manifestó en rueda de prensa en el Kazán Arena. "Tenemos la cualidad de jugar muy unidos, nos viene de nuestra cultura. Nosotros no solo somos un equipo, somos una nación, una familia. Cuando las cosas se ponen difíciles nos unimos más, que Rouzbeh no pueda jugar nos va a unir más. Su ausencia provoca que el los demás juguemos con más fuerza porque nuestro hermano no va a estar con nosotros", añadió. Masoud destacó la grandeza de ganar un partido en un Mundial, como hicieron ante Marruecos, y de poder medirse ahora a selecciones como España y Portugal, vigente campeona de Europa.



"Estoy feliz por jugar un Mundial, es el sueño de cualquier jugador y no todos tienen esta oportunidad. Es una experiencia muy diferente a todo lo que hemos vivido en el pasado de la selección y lo que vivimos en nuestros clubes. Estoy emocionado por poder jugar ante España y tener una oportunidad que muchos otros jugadores no la pueden disfrutar. Es la experiencia más maravillosa, jugar contra los mejores jugadores del mundo", manifestó.

