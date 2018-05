Alemania, a revalidar el título e igualar a Brasil

La selección de Alemania tratará de revalidar en Rusia 2018 el título mundial obtenido en Brasil 2014, con lo que igualaría, con cinco coronas, con la 'Canarinha'. El conjunto brasileño se coronó en las ediciones de Suecia'58, Chile'62, México'70, Estados Unidos'94 y Corea del Sur-Japón 2002; mientras que Alemania se impuso en Suiza'54, como local en 1974, en Italia'90 y en Brasil en la anterior edición.

1⃣6⃣ DAYS TO GO!



Miroslav Klose is the #WorldCup's record goalscorer with 16 goals. He broke the record with a goal in the 7-1 win over Brazil in the 2014 semi-final pic.twitter.com/bPpt5jOLTN