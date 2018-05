Tebas: "El triunfo del Real Madrid, otra muestra de que tenemos la mejor liga"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, señaló este domingo, tras asistir en Vigo a la jornada de clausura de la LaLiga Genuine 2017-18, que el triunfo del Real Madrid en la final de la Liga de Campeones demuestra que la liga española es "la mejor del mundo con mucha diferencia". "Nuestros equipos ganan casi todos los torneos en Europa. Tenemos la suerte de que nuestra liga es la mejor del mundo porque participan los mejores equipos del mundo. El Real Madrid, que ha ganado la Champions, ha quedado tercero en nuestra liga, eso ya dice mucho de lo que es nuestro título de campeón de liga; o lo que ha hecho el Atlético de Madrid, que ha ganado la Europa League pero ha quedado segundo", comentó.



Tebas felicitó al conjunto blanco por su triunfo ante el Liverpool en la final de Kiev, la cual, a su juicio, estuvo marcada por la actuación del portero alemán Loris Karius y la lesión del internacional egipcio Mohamed Salah. "Fue una final rara porque se produjeron hechos que no suelen ocurrir en una final. Un portero se puede equivocar una vez, pero dos fallos así... Los errores del portero -Karius- y la lesión del jugador egipcio marcaron un poco la final", apuntó. "Pero también se vio un gran Real Madrid, un Real Madrid resolutivo, con la característica que siempre ha tenido de jugar una final para ganarla. Este Real Madrid es resolutivo y tremendamente competitivo, lo ha vuelto a demostrar", añadió.



Cuestionado por las declaraciones del portugués Cristiano Ronaldo, manifestó que "no sé cuantas veces le he escuchado que estaba enfadado y al final ha seguido en el fútbol español. Y en esta ocasión creo que también va a seguir en nuestro fútbol. Él tendrá algún problema pero seguro que el Real Madrid, que en esto sabe manejar muy bien los tiempos, lo resolverá". Al presidente de LaLiga también se le preguntó por el triunfo de Luis Rubiales en las elecciones a la presidencia de la Federación Española: "Yo no apostaba por él porque consideraba que no está capacitado, pero ahora mi obligación es darle cien días de margen para que haga su equipo y establezca sus líneas".



"Veremos como va hacia adelante pero mi idea, salvo que haya una cosa que me sorprenda gravemente, es dar un margen para ver qué hace", manifestó Tebas, quien reiteró su oposición a la creación de una Superliga Europea similar a la Euroliga de baloncesto. "Estoy convencido de que estos proyectos van a fracasar. La Euroliga no ha sido la solución para esos grandes clubes pero menos lo sería en el fútbol. Lo único que ha conseguido la Euroliga es poner en gravísimo peligro a la ACB", sentenció.

