''Celebración'' de Klopp (Liverpool) con los hinchas tras la final

El alemán Jürgen Klopp se ha ganado el corazón y la simpatía de los aficionados del Liverpool con un cántico publicado en Twitter a las 6 de la madrugada. En plena celebración madridista, se ve al técnico rodeado de hinchas cantando las siguientes frases: ''justo hemos podido ver la Copa de Europa, pero el Madrid ha tenido toda la p**a suerte, sin embargo nosotros molamos más, y la llevaremos de vuelta a Liverpool''.

Jurgen Klopp at 6am this morning. What a man. pic.twitter.com/lrm22OVzRr